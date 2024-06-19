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"Мости" будуються з усіма — Кулеба про Трампа, який може виграти в США
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"Мости" будуються з усіма — Кулеба про Трампа, який може виграти в США

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Кулеба про дипломатію, якщо виграє Трамп
Колишній президент США Дональд Трамп під час презентації власного варіанту Біблії. Скришот з відео

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що Київ працюватиме з адміністрацією Дональда Трампа, якщо той переможе на президентських виборах у США. Україна будує дипломатичні мости з усіма політсилами.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю BBC Hardtalk.

Ведучий передачі BBC Стівен Сакур запитав у глави МЗС, чи налагоджує Україна зв'язки з Дональдом Трампом і "європейськими популістами на кшталт Марін Ле Пен", які можуть прийти до влади і виступають проти продовження допомоги Україні.

"Ми будемо поважати вибір американського народу, ми будемо працювати з адміністрацією Трампа, якщо він виграє", — відповів глава української дипломатії.

Зокрема, Кулеба навів приклад: Трамп був проти пакета допомоги Україні на 61 млрд доларів, але врешті-решт не опирався — Конгрес схвалив цю допомогу.

За словами Кулеби, "мости" будуються з усіма політичними силами в інших країнах за умови, що не підтримують наративи Кремля та Путіна

Міністр також нагадав, що торік на виборах у Нідерландах перемогла партія, що була проти військової допомоги Україні, але коаліція вирішила і далі підтримувати Україну.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон розпустив французький парламент після поразки його партії на виборах в Європарламент. Там Ультраправе Національне об’єднання (RN) Марін Ле Пен набрало близько 33%, партія Макрона — 15%, соціалісти — т14%.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.

Аби краще розумітися на нюансах президентських перегонів-2024 у США, дивіться відеоподкаст Суспільного “Американські гірки”.

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