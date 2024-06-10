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Найєм повідомив, що залишає посаду голови Агентства відновлення
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Найєм повідомив, що залишає посаду голови Агентства відновлення

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Мустафа Найєм повідомив, що залишає посаду голови Агентства відновлення
Мустафа Найєм повідомив, що залишає посаду голови Агентства відновлення. УНІАН

Мустафа Найєм зранку 10 червня повідомив, що залишає посаду голови Агентства відновлення. За його словами, це рішення він ухвалив самостійно "через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження".

Про це Найєм написав у Фейсбуці.

"Сьогодні написав заяву про звільнення і попрощався з командою Агентства та керівниками Служб відновлення у регіонах. Розуміючи відповідальність, яка лежить на нашій команді, я виконуватиму свої обов’язки до прийняття рішення Урядом про моє звільнення і передам справи наступникам", — написав Найєм.

Він додав, що готовий зробити все від нього залежне, щоб Агентство продовжило реалізацію критично важливих для країни проєктів. Найєм пояснив, що наразі вся команда Агентства та Служби відновлення у регіонах продовжують працювати у штатному режимі.

За словами Найєма, починаючи з листопада 2023 року, команда Агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод.

Найєм заявив, що, по-перше, Агентству повністю скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг. Він додав, що усвідомлює обмеженість ресурсів та важливість військових витрат. Але, за його словами, скасування коштів на утримання інфраструктури неминуче позначиться в першу чергу на стані доріг оборонного значення і, як наслідок, на всій військовій логістиці.

“Нас почали “кошмарити” бюрократією, коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в уряді місяцями, поверталися по шість-вісім разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі не погоджені й досі”, — написав Найєм.

За його словами, прямо зараз уряд вже третій місяць не погоджує виплату майже 150 млн євро, які були запозичені державою у ЄІБ для критично важливих проектів, у тому числі, водогону та захисту енергетики.

Крім того, додав посадовець, з початку року Агентству суттєво обрізали заробітну плату — левовій частині працівників було зрізано до 68% зарплати.

“Уряд зробив це всупереч будь-якій логіці та здоровому глузду. І ні, у нас не було космічних зарплат — старший спеціаліст Агентства отримував трохи більше 30 тисяч гривень, а зараз — 14”, — написав Найєм.

За його словами, внаслідок цього з початку року Агентство втратило 25% колективу, про що він неодноразово писав листи прем’єр-міністру України, СБУ, НАЗК та Міністерству фінансів, і про що неодноразово говорилося послами G7 на зустрічах з головою уряду.

“Вважаю, що це було зроблено умисно, щоб в Агентстві, яке певною мірою стало взірцем побудови процесів з “0”, просто не залишилося фахових і вмотивованих людей, а саме Агентство визнали неефективним та непотрібним”, — заявив Найєм.

Він додав, що “попри всі ці перепони, за весь час великої війни ми не провалили і не зупинили жодного проекту, жодного військового вантажу, жодного евакуаційного маршруту”.

Як пояснив Найєм, сьогодні Агентство одночасно координує роботу 353 будівельних майданчиків з відновлення по всій країні. За його словами, після деокупації постраждалих регіонів відновлено майже 1,3 тис. км автошляхів та рух 330 мостами. Також Агентство відремонтувало 29 найбільших пунктів пропуску на західному кордоні та розпочало проєктні роботи з реконструкції та будівництва двох нових пунктів. Після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС у збудували 155 км магістрального водогону у Дніпропетровській області, який забезпечить питною водою 1,5 млн людей.

За його словами, одним із найбільших проектів Агентства є спорудження захисних конструкцій від дронів та ракет на 22 розподільчих підстанціях НЕК “Укренерго” та захист 103 обʼєктів енергетики від осколкових уражень, яке було доручено рішенням Ставки Верховного головнокомандувача.

"Усі роботи щодо захисту від дронів та осколків виконані. І саме завдяки цьому після останніх обстрілів енергетикам вдалося у найкоротші терміни відновити постачання електроенергії у Харківській, Одеській та Миколаївській областях”, — написав Найєм.

Найєм також оприлюднив фото своєї заяви про звільнення.

Напередодні стало відомо, що голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм пропустить цьогорічну Конференцію з питань відновлення України. Про це написало агентство Bloomberg.

"Прем'єр-міністр особисто відхилив моє прохання про відрядження до Берліна без пояснення причин", — заявив Найєм.

За словами Найєма, він планував взяти участь у панельних дискусіях, а також у зустрічі, організованій PricewaterhouseCoopers LLP з більш ніж 100 німецькими компаніями, щоб обговорити перспективи, виклики та прозорість відбудови України.

Редакції низки ЗМІ отримали документ, що підтверджує відмову прем’єр-міністра голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Суспільне звернулося за коментарем до уряду.

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