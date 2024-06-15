Байден та Трамп домовилися про правила майбутніх дебатів — CNN

Кандидати у президенти Сполучених Штатів Джо Байден та Дональд Трамп домовилися про правила майбутніх дебатів, перший раунд яких відбудеться в Атланті 27 червня.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що 90-хвилинні дебати включатимуть дві рекламні паузи. Обидва кандидати погодилися виступити на єдиному подіумі, і їхні позиції на подіумі будуть визначені шляхом підкидання монети.

Під час дебатів буде увімкнений лише мікрофон того кандидата, який говорить. Брати будь-які нотатки на сцену буде заборонено, однак кандидати матимуть ручку, блокнот і пляшку води.

Як додали у CNN, як і в раніше, модератори "використовуватимуть усі наявні в них інструменти, щоб забезпечити дотримання часу та забезпечити цивілізовану дискусію".

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.