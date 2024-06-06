Одну з кримінальних справ проти Трампа призупинили на невизначений час

Апеляційний суд штату Джорджія в США призупинив справу проти Дональда Трампа про змову щодо підриву виборів. Провадження на паузі, доки колегія суддів не вирішить, чи дискваліфікують окружну прокурорку округу Фултон Фані Вілліс.

Про це пишуть CNN та The Washington Post.

Апеляційний суд Джорджії ухвалив таке рішення 5 червня. Там заявили, що розгляд справи буде призупинено доти, доки колегія суддів не вирішить, чи повинна бути дискваліфікована окружна прокурорка округу Фултон Фані Вілліс.

Очікується, що апеляційний суд винесе рішення про дискваліфікацію до березня 2025 року, отже, судовий розгляд проти Трампа не відбудеться до президентських виборів у США.

Трамп і деякі з його співвідповідачів намагалися домогтися відсторонення прокурорки від справи через її романтичні стосунки з Натаном Вейдом — спеціальним прокурором, якого вона взяла для допомоги у веденні справи Трампа. Відповідачі стверджували, що Вілліс отримала фінансову вигоду від стосунків з Вейдом, який, за словами адвокатів, оплачував кілька відпусток для пари.

Після рішення апеляції журналісти спитали в Трампа, чи не втратив він довіру до своїх юристів після обвинувального вироку у кримінальній у справі про фальсифікацію документів для приховування виплат порноакторці Стормі Деніелс у Нью-Йорку.

"Ні, це сфальсифікована система, і насправді це жахлива система. Я думаю, що у нас все дуже добре. У нас сьогодні відбулася велика подія в Джорджії", — сказав Дональд Трамп.

Присяжні в Нью-Йорку вже визнали винним Трампа у справі про фальсифікацію документів для приховування виплат порноакторці Стормі Деніелс, коли він через свого адвоката незадовго до президентських виборів 2016 року заплатив їй 130 тисяч доларів за мовчання про їхній зв'язок.

Власне виплати не є порушенням, але коли експрезидент відшкодував адвокату витрачені гроші, то документально їх оформили як плату за судові витрати. Прокуратура розцінила це як фальсифікацію. У травні допитали саму порноакторку.

Що відомо про справу проти Трампа в Джорджії

У середині серпня 2023-го Джорджія висунула Трампу обвинувачення у спробі зірвати результати президентських виборів-2020.

За цією справою проти Трампа і його 18 соратників висунули обвинувачення. Найтяжче з них — порушення закону штату Джорджія про рекетирські та корумповані організації (RICO). Слідство стверджує, що Трамп і його команда "утворили злочинну організацію", яка займалася злочинною діяльністю — пробувала скасувати вибори 2020 року.