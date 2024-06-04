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Історія суперництва Трампа і Байдена | АМЕРИКАНСЬКІ ГІРКИ
Вибори у СШАСШАДональд ТрампДжо БайденВідео

Історія суперництва Трампа і Байдена | АМЕРИКАНСЬКІ ГІРКИ

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Вибори у США 2024 — як на теперішню кампанію впливає попереднє президентство Байдена та Трампа. У відеоподкасті “Американські гірки” розбираємось якою стала Америка за часів Трампа, навіщо штурмували Капітолій і де тепер "Шаман", а також, як американці реагують на те, що знову обиратимуть поміж Трампом і Байденом.

У першому випуску говоримо також про кампанії 2016 та 2020 року та як вони впливають на цьогорічні перегони. Чому частина американців вважають, що вибори 2020 року були "вкрадені", чи дійсно Трамп зробив Америку знову “величною” та що впливає на шанси Байдена переобратись.

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Історія суперництва Трампа і Байдена | АМЕРИКАНСЬКІ ГІРКИ
Американські гірки. Ілюстрація Сергія Майдукова для Суспільного

Вибори президента США 2024

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020-му — Джо Байден та Дональд Трамп.

Ці президентські перегони варті великої уваги, бо, як відзначає американська Рада з Міжнародних відносин, є "побоювання, що вони можуть призвести до загибелі американської демократії та перевернути світовий порядок". Це відчує на собі й Україна: стійкість її підтримки може похитнутися. До кінця 2024 фінансування допомоги Україні гарантується адміністрацією Байдена. Проте на початку 2025 року США, хто б врешті не став президентом, доведеться ухвалювати нове рішення щодо підтримки України.

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