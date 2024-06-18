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Столтенберг: прем'єр Нідерландів Рютте — найімовірніший кандидат на посаду очільника НАТО
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Столтенберг: прем'єр Нідерландів Рютте — найімовірніший кандидат на посаду очільника НАТО

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Єнс Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг спілкується з журналістами перд зустріччю міністрів оборони НАТО в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, Бельгія, 13 червня 2024 року. REUTERS/Johanna Geron

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вперше публічно заявив, що найбільше шансів на посаду наступного очільника військово-політичного блоку має прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Про це Єнс Столтенберг сказав під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 18 червня.

Глава Альянсу визнав, що зазвичай утримується від коментарів щодо свого наступника, бо його обирає не він.

"Але після сьогоднішнього оголошення прем’єр-міністра Орбана, гадаю, очевидно, що ми дуже близькі до рішення в НАТО щодо обрання наступного генерального секретаря", – пояснив Столтенберг.

Він зазначив, що нідерландський прем'єр Марк Рютте – "це дуже гарний кандидат", бо має багато досвіду на посаді глави уряду.

"Він мій близький друг і колега. І тому я вважаю, що Альянс дуже скоро визначиться з моїм наступником. Це буде добре для всіх нас, для НАТО і також для мене", – констатував Столтенберг.

Напередодні угорський прем'єр Віктор Орбан припинив опір проти Рютте на посаду наступного генерального секретаря НАТО.

Раніше цього місяця Орбан заявив, що хоче побачити виконання двох вимог, перш ніж погодиться на призначення Рютте. Він хотів гарантії НАТО, що Угорщині не доведеться допомагати Україні у війні проти Росії, яка є союзником Угорщини. Цю гарантію він отримав минулого тижня від чинного генсека НАТО Столтенберга.

Кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека НАТО підтримують 28 держав. Для призначення голови Альянсу потрібна згода всіх держав-членів. Застереження висловили Угорщина, Туреччина та Словаччина.

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