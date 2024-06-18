Угорщина та Словаччина припинили блокувати обрання Рютте генсеком НАТО

Угорщина припинила свою опозицію щодо кандидатури Марка Рютте на посаду наступного генерального секретаря НАТО. Президент Словаччини Петер Пеллегріні також заявив про підтримку прем'єр-міністра Нідерландів.

Як повідомляє нідерландський суспільний мовник NOS, Рютте у Брюсселі мав "хорошу розмову" з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, що стало великим кроком ближче до головної посади в НАТО.

"Це була хороша та відверта розмова, і вони домовилися, що зосередяться на майбутньому", — сказав після зустрічі прем'єрів речник Орбана.

Джерела видання зазначили, що угорський опір призначенню Рютте генсеком НАТО припинився.

Раніше цього місяця Орбан заявив, що хоче побачити виконання двох вимог, перш ніж погодиться на призначення Рютте. Він хотів гарантії НАТО, що Угорщині не доведеться допомагати Україні у війні проти Росії, яка є союзником Угорщини. Цю гарантію він отримав минулого тижня від чинного генсека НАТО Столтенберга.

Крім того, Орбан зажадав від Рютте відмовитися від критики на адресу Угорщини. У 2021 році прем'єр Нідерландів у відповідь на новий угорський закон проти ЛГБТІ сказав, що в ЄС більше не буде місця для угорців, якщо вони ухвалять такий закон.

Як пише Aktuality, новий президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна готова підтримати Рютте на найвищій посаді в НАТО.

Пеллегріні нагадав, що досі на пост генсека Північноатлантичного альянсу було два кандидати — Рютте та президент Румунії Клаус Йоганніс. За словами президента, було зрозуміло, що Словаччина могла уявити на цій посаді представника Центральної та Східної Європи.

"Після консультацій з обома кандидатами та після консультацій з прем’єр-міністром Робертом Фіцо та урядом Словаччини, Словацька Республіка може уявити собі підтримку прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаді голови Альянсу", — сказав він.

В обмін на цю підтримку, за словами Пеллегріні, Словаччина хоче допомоги від Нідерландів у захисті її повітряного простору, який залишився незахищеним після того, як попередні системи ППО були передані Україні, а також після того, як союзники по НАТО – Нідерланди та Італія – вивели зі Словаччини свої тимчасово надані системи ППО.

"Сьогодні Словаччина не має жодної системи ППО, тому ми з Рютте говорили про те, що в разі обрання головою Альянсу він повинен виступати за захист повітряного простору Словаччини – принаймні доти, поки Словаччина не зможе використовувати власні можливості для захисту неба. Рютте висловив готовність займатися цим у майбутньому", – пояснив президент.

Пеллегріні додав, що також попросив Рютте врахувати географічний принцип при заміщенні посад в НАТО на нижчих рівнях управління після його обрання на нову посаду.

Кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека НАТО підтримують 28 держав. Для призначення голови Альянсу потрібна згода всіх держав-членів. Застереження висловили Угорщина, Туреччина та Словаччина.

Румунія має свого кандидата — президент Клаус Йоганніс оголосив, що вирішив балотуватися на посаду генсека НАТО.

23 жовтня 2023 року прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що готовий замінити Єнса Столтенберга на посаді наступного генерального секретаря Організації Північноатлантичного Альянсу (НАТО).

Лондон, Париж і Берлін пообіцяли підтримати заявку Рютте на вступ до НАТО, тоді як група країн східного флангу, близьких до російського кордону, залишаються невпевненими в кандидатурі Рютте, але з інших причин.

Країни Балтії незадоволені відсутністю зобов'язань Рютте щодо голландських оборонних витрат, тоді як президент Румунії Клаус Йоганніс незадоволений тривалим опором Нідерландів приєднанню його країни до Шенгенської зони. Минулого місяця Йоганніс заявив союзникам, що вирішив кинути виклик Рютте.