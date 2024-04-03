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Кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО підтримують 28 країн — NOS
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Кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО підтримують 28 країн — NOS

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Марк Рютте
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Офіс президента України

Кандидатура прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека НАТО отримала підтримку ще кількох країн, і станом на сьогодні його підтримують 28 держав.

Про це повідомляє нідерландський мовник NOS з посиланням на джерела.

За їхніми словами, сьогодні було підтверджено, що 28 із 32 країн-членів НАТО підтримують кандидатуру Рютте. За останні десять днів додалася підтримка трьох країн. Це означає, що потрібно отримати ще чотири голоси, оскільки для призначення потрібна одностайна підтримка всіх 32 держав-членів.

Міністри закордонних справ країн НАТО найближчими днями перебуватимуть у Брюсселі, де на полях саміту та урочистостей багато обговорюватимуть наступника Єнса Столтенберга, який покине свою посаду на початку жовтня.

Румунія має свого кандидата. Відомо також, що Туреччина та Угорщина ще не обіцяли підтримки Рютте. Словаччина згадується як четверта країна, яка має сумніви.

23 жовтня 2023 року прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що готовий замінити Єнса Столтенберга на посаді наступного генерального секретаря Організації Північноатлантичного Альянсу (НАТО).

Лондон, Париж і Берлін пообіцяли підтримати заявку Рютте на вступ до НАТО, тоді як група країн східного флангу, близьких до російського кордону, залишаються невпевненими в кандидатурі Рютте, але з інших причин.

Країни Балтії незадоволені відсутністю зобов'язань Рютте щодо голландських оборонних витрат, тоді як президент Румунії Клаус Йоганніс незадоволений тривалим опором Нідерландів приєднанню його країни до Шенгенської зони. Минулого місяця Йоганніс заявив союзникам, що вирішив кинути виклик Рютте.

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