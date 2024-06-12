Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Будапешт і домовився з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, що Угорщина не блокуватиме жодних рішень Альянсу щодо України, натомість не братиме участь у підтримці НАТО для Києва.

Про це йшлося в спільній пресконференції Столтенберга та Орбана 12 червня.

Зокрема, Столтенберг очікує, що союзники погодяться з тим, що НАТО відіграватиме провідну роль у координації і наданні безпекової допомоги і тренувань для України. А також партнери Альянсу домовляться про довгострокові фінансові зобов'язання щодо надання військової підтримки.

"Це забезпечить передбачуваність і підзвітність, яких потребує Україна. Прем'єр-міністр Орбан чітко дав зрозуміти, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і я приймаю цю позицію", — сказав Столтенберг.

Генсек НАТО сказав, що в обмін на неучасть Угорщини в підтримці України Орбан гарантував, що його країна не буде ветувати угоди про надання фінансової підтримки Україні.

"Сьогодні ми отримали гарантію, що коли мова йде про російсько-українську війну, ми не повинні брати в ній участь. Угорщина не буде надавати кошти або персонал для цієї війни. Територія Угорщини також не буде використовуватися для будь-якої участі в цій війні", — зазначив глава угорського уряду.

Сполучені Штати приймуть саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні 9-11 липня цього року. Офіційні заходи розпочнуться 10 липня. Столтенберг очікує, що союзники по НАТО погодять провідну роль Альянсу у наданні безпекової допомоги і тренування для України, а також погодять довгострокові фінансові зобов’язання.

Bloomberg писав, що НАТО планує розширити співпрацю з Україною у сфері оборонних технологій і ділитися більшою кількістю розвідданих про можливості Росії у cфері радіоелектронної боротьби.

Одна з цілей програми – допомогти Україні стати великим постачальником технологій після закінчення війни. НАТО також хоче повторити деякі приклади швидкого впровадження і розгортання технологій, які спостерігаються в Україні з початку війни, сказав помічник генсека НАТО.