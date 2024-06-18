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Статтю Путіна надрукували в головній газеті КНДР перед його візитом до країни: про що в тексті
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Статтю Путіна надрукували в головній газеті КНДР перед його візитом до країни: про що в тексті

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Путін написав статтю для газети КНДР
Зустріч лідера Північної Кореї Кім Чен Ина та президента Росії Володимира Путіна, 25 квітня 2019. AP

Лідер Росії Володимир Путін написав статтю для видання Північної Кореї. Там ідеться, що він хоче підняти двосторонні відносини країн на вищий рівень і побудувати альтернативну систему врегулювання з Північною Кореєю, яка не буде контролюватися західними країнами.

Статтю надрукували 18 червня перед приїздом російського лідера до КНДР.

Путіна надрукували у Rodong Sinmun — основному виданні Трудової партії Північної Кореї.

За словами Путіна, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин "впевнено дотримується лінії, окресленої Кім Ір Сеном та Кім Чен Іром (дідом та батьком Ина — ред.), видатними державними діячами і друзями російського народу".

У статті також ідеться: "Ми високо цінуємо те, що КНДР рішуче підтримує військову спеціальну операцію (так у РФ називають повномасштабну війну проти України — ред.) Росії, які проводяться в Україні, висловлюючи солідарність з нами в основних міжнародних питаннях та дотримуючись єдиної лінії та позиції в ООН".

Путін вкотре назвав Революцію гідності в Україні збройним переворотом, звинувачуючи в цьому Захід, а нинішню владу Києва назвав неонацистською, якій США та їхні послідовники постачають зброю, гроші та технології.

Путін зауважив, що Пхеньян готовий рішуче протистояти прагненню "західної групи" перешкодити встановленню багатополярного світового порядку. Зрештою, лідер Кремля запевняє, що співпраця з КНДР триватиме та вийде на новий рівень, "що сприятиме розвитку взаємного і рівноправного співробітництва між Росією і КНДР, зміцненню нашого суверенітету, поглибленню економічних і торгових відносин, гуманітарній сфері". Він сказав, що Росія і Північна Корея розроблятимуть альтернативні системи торгівлі та взаєморозрахунків, які не будуть обмежені через санкції західних країн.

Напередодні адміністрація президента РФ оголосила, що Путін 18-19 червня відвідає Північну Корею та зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином. Востаннє Путін їздив у цю країну 24 роки тому.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

У червні Bloomberg із посиланням на міністра оборони Південної Кореї писало, що Північна Корея відправила до Росії щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.

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