Путін вперше за чверть століття відвідає КНДР

Очільник Кремля Володимир Путін 18-19 червня відвідає Північну Корею та зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином. Востаннє Путін їздив у цю країну 24 роки тому.

Про це повідомляє адміністрація президента РФ на своєму сайті.

"На запрошення голови державних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ина Володимир Путін 18-19 червня відвідає з дружнім державним візитом Корейську Народно-Демократичну Республіку", — ідеться в повідомленні Кремля.

Востаннє Путін їздив у цю країну 24 роки тому і бачився з батьком нинішнього глави Північної Кореї Кім Чен Іром.

"Між двома країнами занадто багато взаємної недовіри. Нинішнє покращення їхніх відносин зумовлене ситуативними обставинами", — сказав у коментарі The Washington Post Андрій Ланьков, професор кореєзнавства в Університеті Кукмін у Сеулі.

Росія потребує робочої сили та зброї, Пхеньян, зі свого боку, прагне зміцнити свою економіку та продовольчу безпеку після пандемії та років санкцій, а також отримати доступ до передових технологій Москви для своїх супутникових і ядерних програм.

Поїздка Путіна — відповідь на візит Кіма на Далекий Схід Росії у вересні 2023 року.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

У червні Bloomberg із посиланням на міністра оборони Південної Кореї писало, що Північна Корея відправила до Росії щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.