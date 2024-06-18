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Солдати КНДР порушили кордон Південної Кореї
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Солдати КНДР порушили кордон Південної Кореї

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Військовий КНДР
Північнокорейський військовий у демілітаризованій зоні у Пханмунджомі. Північнокорейський військовий у демілітаризованій зоні у Пханмунджомі. Фото: AP

Північнокорейські солдати, які працювали в демілітаризованій зоні, що розділяє дві Кореї, ненадовго перетнули Південну Корею, а потім повернулися на свій бік після того, як Південь зробив попереджувальний постріл.

Про це пише агентство Yonhap з посиланям на дані Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS).

Це стало другим порушенням кордону КНДР менш ніж за два тижні після аналогічного інциденту 9 червня.

За даними JCS, близько 20-30 північнокорейських солдатів із робочим інструментом перетнули військову демаркаційну лінію на центральній ділянці кордону близько 8:30 ранку.

Південнокорейські військові зробили попереджувальні постріли, спонукавши північнокорейських солдатів повернутися на свою сторону кордону.

Представник JCS сказав, що інцидент стався випадково.

Порушення кордону сталося, коли Північна Корея з квітня розгортає сотні військових у прифронтових районах для проведення низки заходів, таких як установка мін, зведення стін і будівництво доріг для військових операцій.

"Ці дії, схоже, є заходами з посилення внутрішнього контролю північнокорейських військових і мешканців і відбивають їхні спроби перетнути кордон", — заявили в JCS.

18-19 червня очільник Кремля Володимир Путін відвідає Північну Корею та зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином. Востаннє Путін їздив у цю країну 24 роки тому.

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