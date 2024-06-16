Другий Глобальний саміт миру можуть провести протягом 5 місяців — до виборів президента США, що будуть у листопаді. Швейцарія не відкидає участь Володимира Путіна, попри ордер Міжнародного кримінального суду.

Про це говорили на заключній пресконференції міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс та президентка Віола Амгерд.

Ігнаціо Кассіс не уточнив, де саме може пройти другий Саміт миру.

Натомість президентка Віола Амгерд сказала, що участь лідера Кремля Володимира Путіна в потенційному наступному мирному саміті можлива, попри те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського очільника.

"Так, якщо присутність державного діяча необхідна для проведення конференції, то можна зробити виняток. І в разі переговорів про мир в Україні з Росією це було б якраз таким випадком. Але це має бути рішення уряду", — сказала вона.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Президент України Володимир Зеленський на Саміті миру заявив, що вже триває підготовка до другого Саміту миру. Це займе місяці, а не роки, і вже є країни, що зголосилися прийняти другий саміт — Україна веде з ними перемовини.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії триває перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому беруть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 80 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд тощо. Але до документа можуть долучитися будь-які країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

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