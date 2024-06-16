Індія не приєдналася до спільного комюніке після Глобального саміту миру, тому що вважає, що сталий мир вимагає діалогу обох учасників та "практичної взаємодії" між сторонами конфлікту.

Про це сказав секретар із західного напряму Міністерства закордонних справ Індії Паван Капур, передають в МЗС.

"Наша участь у цьому Саміті та подальша взаємодія з усіма зацікавленими сторонами має на меті зрозуміти різні перспективи, підходи та варіанти пошуку шляхів для сталого врегулювання конфлікту. На нашу думку, лише ті варіанти, які є прийнятними для обох сторін, можуть призвести до тривалого миру. Відповідно до цього підходу, ми вирішили не приєднуватися до Спільного комюніке", — пояснив Капур.

Посадовець запевнив, що Індія продовжить взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами, а також з обома сторонами конфлікту, щоб зробити свій внесок у зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру в Україні.

За словами секретаря МЗС, участь Індії у саміті, а також у попередніх зустрічах, заснованих на Українській формулі миру, відповідає підходу, згідно з яким тривалого миру можна досягти лише шляхом діалогу і дипломатії.

"Ми продовжуємо вважати, що такий мир вимагає об'єднання всіх зацікавлених сторін та щирої і практичної взаємодії між двома сторонами конфлікту", — зауважив представник Індії.

У спільному комюніке учасники Саміту миру звинувачують РФ у масштабних людських стражданнях і руйнуваннях та закликають поважати територіальну цілісність України. У документі також задеклароване спільне бачення щодо ядерної і продовольчої безпеки, повернення військовополонених і вивезених Росією дітей.

Документ опублікували вдень 16 червня на сайті Офісу президента України. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд тощо.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії триває перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому беруть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 80 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд тощо. Але до документа можуть долучитися будь-які країни й після завершення саміту.

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