16 червня — другий день Глобального саміту миру. Учасники обговорили українську "формулу миру", лідери Швейцарії, України, Єврокомісії, Гани, Канади та Чилі дали спільну пресконференцію за підсумками зустрічі.

Суспільне Новини транслювало підсумки Саміту миру наживо з українським перекладом.

На пресконференції виступали президентка Швейцарії, яка приймає конференцію, Віола Амгерд, президент України Володимир Зеленський, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Чилі Габріель Борич та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Заплановано також виступ представника Гани.

Президентка Швейцарії зазначила, що більшість держав, які зібрались на саміті, всі узгодили спільне комюніке — це показує, що дипломатія може досягнути цілей, якщо "мати достатньо терпіння".

" Ми тут щоб показати спільно шлях до миру. У нас різні початкові точки і ця зустріч нам дає підставу, щоб спілкуватися. Ми раніше говорили про військову підтримку, а тепер говоримо про мир. Вперше на такій зустрічі високого рівня такої великої кількості держав і організацій", — сказала Віола Амгерд.

Володимир Зеленський зауважив, що на саміт приїхала 101 держава та міжнародна організація, і це великий успіх.

Після саміту спільну роботу погодили виконувати на рівні радників та міністрів у форматі спеціальних зустрічей під лідерством або співлідерством країн.

"Ми погодилися почати роботу у спеціальних постсамітних групах щодо конкретних ідей та пропозицій, які можуть відновити безпеку та її різні аспекти. Ми вже маємо попередні угоди з такими країнами як Франція, Чехія, Туреччина, Кенія, Саудівська Аравія, США, Норвегія, Польща, Канада, Катар, Чилі, Гана, Фінляндія, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство прийняти роботу груп, очолювати та співочолювати", — розповів Зеленський.

Він додав, що заявив, що вже триває підготовка до другого Саміту миру і це займе не роки, а місяці.

"Мир в Україні не буде досягнуто одним кроком, це буде подорож", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

На її думку, Путін наразі несерйозно налаштований щодо завершення війни. Він наполягає на капітуляції, здачі українських територій, навіть територій які сьогодні не окуповані, та роззброєнні України. Жодна країна не прийняла б таких умов миру.

Фон дер Ляєн закликала Росію почути меседж від світової спільноти: поважати територіальну цілісність та суверенітет України та завершити імперіалістичне насильство та повернути назад вивезених з України дітей.

"Коли Росія скаже що вона готова до миру спираючись на статут ООН, тоді настане час включити її до мирних зусиль і прямувати до миру і фінальної стадії процесу", — зауважила президентка ЄК.

Президент Чилі підкреслив, що всюди у світі потрібно захищати дітей (це один із пунктів комюніке, який уклали на саміті).

"Моя країна — Чилі — це невелика країна на півдні світу. Там населення 20 мільйонів жителів. Ми розуміємо, що лише прихильність до міжнародного права і захисту прав людини може забезпечити мир. Цей саміт і ці переконання — це не про НАТО, це не про праві чи ліві політичні ідеї, це не про північні або південні країни, це про повагу до міжнародного права та прав людини, як основоположних принципів нашого співіснування", — сказав Габріель Борич.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо нагадав, що приблизно 20 тисяч українських дітей, за попередніми оцінками, були забрані з їхніх домівок, родин, відлучені від мови, культури, з їхньої ідентичності.

Він запевнив, що Канада завжди буде голосом за мир, демократію, свободу і міжнародне верховенство права.

"Ми не маємо забувати, що будь-де де є війна є страждання людей, дітей, солдат, їхніх родин, фермерів, медсестер, усіх, хто вражений. Багато країн, які були представлені на цьому саміті відчували спадок минулих війн і ворожнечі, ми знаємо, що це може тривати навіть поколіннями. (...) Це мирний саміт щодо України, але не тільки — це для всіх країн по всьому світі, які об'єднуються для того, щоб справді захистити і підкріпити міжнародне право, яке всіх нас убезпечує. Україна зараз на передовій. Вона воює. Але ми всі маємо об’єднатися з Україною", — підсумував глава канадського уряду.

Президент Гани Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо наголосив, що внаслідок російсько-української війни Африка стала випадковою жертвою, адже через блокаду Чорного моря порушені ланцюги постачань. Війна має негативний вплив на африканську економіку, на стандарти життя, на високу інфляцію, ціни на продовольство підскочили.

"Тому ми маємо глибокий інтерес в участі, у зусиллях щодо пошуку способів вирішення цього конфлікту. (...) Гана приєдналася до резолюції ООН. І ми завжди боролися із колоніалізмом і расистським режимом апартеїду. Ми проти цієї ідеї колоніалізму та домінації в світі", — сказав лідер Гани.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії триває перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому беруть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 80 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд тощо. Але до документа можуть долучитися будь-які країни й після завершення саміту.

Раніше агентство Reuters опублікувало проєкт декларації, в якій Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у ній зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

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