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Всі принципові позиції України враховані: Кулеба про підсумкову декларацію Саміту миру
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Всі принципові позиції України враховані: Кулеба про підсумкову декларацію Саміту миру

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Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. пресслужба МЗС України

Робота над текстом підсумкової декларації Саміту миру вже завершена. Її текст збалансований і в документі враховані всі принципові позиції України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на полях саміту відповідаючи на питання журналістів.

"Станом на зараз робота над текстом завершена, наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення резолюції, вона буде декларацією, вона буде відкрита до приєднання іншими країнами і після завершення саміту", — сказав він.

Міністр заявив, що зараз відомо про кілька країн проходять "внутрішній аналіз спільного комітету" і планують приєднатися до нього, хоча вони не є зараз на саміті.

"Текст (декларації, — ред.) збалансований, всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна враховані.

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