Зеленський обговорив продовольчу безпеку з президентом Кот-д’Івуару

Президент Володимир Зеленський на полях Глобального саміту миру провів зустріч із президентом Кот-д’Івуару Алассаном Уаттарою.
Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.
"Приділили окрему увагу питанню продовольчої безпеки світу. Спроби Росії перешкоджати вільній навігації в Чорному морі загрожують продовольчій безпеці багатьох регіонів світу", — зазначив президент.
Зеленський подякував, за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України з перших днів повномасштабної російської агресії, а також відповідних резолюцій Генасамблеї ООН.