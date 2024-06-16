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Зеленський обговорив продовольчу безпеку з президентом Кот-д’Івуару
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Зеленський обговорив продовольчу безпеку з президентом Кот-д’Івуару

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Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру, Швейцарія, 15 червня 2024 року. MICHAEL BUHOLZER/POOL/AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський на полях Глобального саміту миру провів зустріч із президентом Кот-д’Івуару Алассаном Уаттарою.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Приділили окрему увагу питанню продовольчої безпеки світу. Спроби Росії перешкоджати вільній навігації в Чорному морі загрожують продовольчій безпеці багатьох регіонів світу", — зазначив президент.

Зеленський подякував, за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України з перших днів повномасштабної російської агресії, а також відповідних резолюцій Генасамблеї ООН.

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