Україна та Палау встановили дипломатичні відносини

Президент України Володимир Зеленський на полях Глобального саміту миру у Швейцарії зустрівся із президентом Республіки Палау Сурангелем Віппсом-молодшим.

В Офісі президента повідомили, що в присутності лідерів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар Палау Густав Айтаро підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами.

Володимир Зеленський розповів про загрози для екології, які провокує російська окупація Запорізької АЕС, і зауважив, що російські військові зберігають на території електростанції зброю та вибухівку, а також примушують до роботи український персонал.

Що відомо про Саміт миру

15 червня у Бюргенштоці у Швейцарії розпочався перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".