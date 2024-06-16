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Україна та Палау встановили дипломатичні відносини
Саміт мируПолітика

Україна та Палау встановили дипломатичні відносини

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Зеленський і президент Палау
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Республіки Палау Сурангелом Віппсом-молодшим на полях Саміту миру, 16 червня 2024. Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський на полях Глобального саміту миру у Швейцарії зустрівся із президентом Республіки Палау Сурангелем Віппсом-молодшим.

В Офісі президента повідомили, що в присутності лідерів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар Палау Густав Айтаро підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами.

Володимир Зеленський розповів про загрози для екології, які провокує російська окупація Запорізької АЕС, і зауважив, що російські військові зберігають на території електростанції зброю та вибухівку, а також примушують до роботи український персонал.

Що відомо про Саміт миру

15 червня у Бюргенштоці у Швейцарії розпочався перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".

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