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План завершення війни на Саміті миру, бронь для аграріїв та вибухи у Полтаві — головні новини ранку 16 червня
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План завершення війни на Саміті миру, бронь для аграріїв та вибухи у Полтаві — головні новини ранку 16 червня

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Зеленський на Саміті миру
Президент Зеленський йде для спільного фото з главами держав і представниками країн під час Саміту миру у Швейцарії, 15 червня 2024 року. Getty Images/LUDOVIC MARIN/

Володимир Зеленський заявив, що на наступному Саміті миру потрібно "зафіксувати реальне закінчення війни"; українських аграріїв на рік забронюють від мобілізації; у Полтаві лунали вибухи та Джо Байден з Дональдом Трампом домовилися про правила майбутніх дебатів Суспільне підготувало головні новини ранку 16 червня.

1. Зеленський: на наступному Саміті миру треба "зафіксувати реальне закінчення війни"

Президент Володимир Зеленський заявив, що партнери під час першого Глобального саміту миру мають напрацювати план щодо завершення війни, який можуть передати Росії вже на наступному Саміті миру.

На цьому глава держави наголосив під час першого пленарного засідання Саміту.

"Коли вже план дій буде на столі, ухвалений всіма, і прозорий для всіх народів, тоді ми зможемо його скомунікувати для представників Росії. І тоді вже на другому саміті миру ми можемо безпосередньо розв'язати рішення для цієї війни", — сказав він.

Контекст: 15 червня у Бюргенштоці у Швейцарії розпочався перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей.

2. У Полтаві лунали вибухи

У Полтаві пізно ввечері 15 травня було чутно кілька вибухів.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

У Повітряних силах попереджали про пуски ракет у напрямку Полтавської області.

Як написав згодом у своєму Telegram-каналі начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, за попередньою інформацією, влучань на території Полтавщини не зафіксовано. Постраждалих також немає.

3. Аграріїв на рік забронюють від мобілізації

Українських аграріїв бронюватимуть від мобілізації задля безпечного збору урожаю.

Про це розповів в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum.

За його словами, наявні бронювання будуть автоматично пролонговані на три місяці, а подальше бронювання надаватимуть на 12 місяців (до цього було шість).

Також буде можливість бронювати ту кількість працівників певних професій, яка критично необхідна, наприклад, трактористів, агрономів, ветеринарних лікарів.

Контекст: Раніше Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №76 і дозволив підприємствам оборонно-промислового комплексу та енергетики бронювати до 100% працівників.

4. Байден та Трамп домовилися про правила майбутніх дебатів

Кандидати у президенти США Джо Байден та Дональд Трамп домовилися про правила майбутніх 90-хвилинних дебатів, перший раунд яких відбудеться в Атланті 27 червня.

Про це повідомляє CNN.

Під час дебатів буде увімкнений лише мікрофон того кандидата, який говорить. Брати будь-які нотатки на сцену буде заборонено, однак кандидати матимуть ручку, блокнот і пляшку води.

Контекст: Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Поки основними конкурентами є Джо Байден та Дональд Трамп.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, політики мають майже однакові відсотки підтримки. Але Трамп випереджає Байдена у п'ятьох з шести ключових штатів.

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