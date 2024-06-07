Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників в ОПК та енергетиці

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №76 і дозволив підприємствам оборонно-промислового комплексу та енергетики бронювати до 100% працівників.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників", — заявив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

За його словами, завдяки такому рішенню підприємства, які виробляють озброєння, працюють на потреби ЗСУ, зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності, а енергетики — забезпечувати людей теплом та електроенергією.

Окрім того, було збільшено терміни бронювання працівників критичних підприємств із 6 місяців до року. Також дозволено бронювати військовозобов’язаних незалежно від віку, військового звання чи ВОС, навіть якщо вона дефіцитна.

Зміни до Постанови №76 від 27 січня 2023 року передбачають, зокрема:

бронювання 100% працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;

бронювання 100% працівників підприємствами електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;

бронювання 100% працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва;

Для поліцейських і працівників ДСНС, у разі обґрунтованої потреби Міністра внутрішніх справ, кількість заброньованих працівників може перевищувати 50%. Тобто забронювати можна буде до 100% працівників, за наявності обгрунтування та окремого погодження міністра оборони.

Кабінет міністрів підтримав постанову про цифровізацію бронювання військовозобов’язаних в "Дії". Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі та роздрукувати за потреби.

Уряд також ухвалив постанову №560 про військовий облік та мобілізацію, спростивши умови постановки на військовий облік чоловіків, які перебувають за кордоном.