Рютте: Путіну цікавіший візит до КНДР, ніж на Саміт миру

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте погоджується, що Росія на якомусь етапі має бути залучена до мирного процесу з Україною, але очільник Кремля Володимир Путін наразі цього не хоче. Про це свідчать і його умови миру в Україні.

Про це Рютте сказав у коментарі Суспільному під час Саміту миру.

На думку прем'єра, Росія має бути залучена до якогось етапу цього мирного процесу,

"Але очевидно, що Путін більше зацікавлений у державному візиті до Північної Кореї, ніж у тому, щоб бути присутнім на цій зустрічі", — наголосив Рютте.

Він зауважив, що ще рік тому учасників мирного процесу було 15, а нині тут присутні понад 90 країн, що будуть обговорювати важливі питання, такі як продовольча безпека, ядерна безпека, гуманітарні питання, возз'єднання сімей, викрадені Росією діти.

"Це свідчить про те, що світ зараз має імпульс, і він обертається проти Росії, і я думаю, що він це відчуває. Ось чому він вчора виступив з цією безглуздою мирною пропозицією", — додав глава нідерландського уряду, посилаючись на пропозиції Путіна напередодні про те, на яких умовах він сяде за стіл перемовин з Україною.

Що відомо про заяви Путіна напередодні Глобального саміту миру

14 червня на зустрічі з керівництвом МЗС Росії Володимир Путін заявив, що однією з умов для початку переговорів із Києвом є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також Україна має заявити про відсутність планів вступити в НАТО.

При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вважає некоректним ставити питання про те, що ініціатива Путіна щодо України схожа на пропозицію про капітуляцію, передають "РИА Новости".

На заяву відреагували також в МЗС України. У відомстві зазначили, що поява низки заяв від очільника Кремля Володимира Путіна за день до початку Глобального саміту миру свідчить про те, що Росія насправді боїться справжнього миру.

"Всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви й нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому заході", — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку в Офісі президента заявили, що Росія не має бажання припиняти війну, а пропозиції Путіна свідчать про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".

А Зеленський назвав дії Путіна "новим нацизмом" і, порівняв з Гітлеровими, а заяви очільника РФ щодо перемовин про мир в Україні — такі самі ультиматуми, які той висував раніше, яким не можна довіряти.

Що відомо про Саміт миру

15 червня у Бюргенштоці у Швейцарії розпочинається перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак перед відкриттям Глобального саміту миру у Швейцарії, передає кореспондентка Суспільного.

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