"Те саме, що робив Гітлер": Зеленський відреагував на пропозиції Путіна про мир

Президент України Володимир Зеленський назвав дії лідера Кремля Володимира Путіна "новим нацизмом", а заяви очільника РФ щодо перемовин про мир в Україні — такі самі ультиматуми, які той висував раніше, яким не можна довіряти.

Про це він сказав в інтерв'ю італійському медіа SkyTG24.

"Він хоче частину наших окупованих територій і неокуповані теж. Він говорить про регіони нашої країни. І це не зупиниться. Замороженого конфлікту не буде", — сказав Зеленський.

За його словами, Путін займається відродженням нацизму. Це "нова хвиля цього нацизму, який є російським нацизмом". Глава України закликає не довіряти словам російського лідера.

"Це те ж саме, що зробив Гітлер, коли сказав: «Дайте мені частину Чехословаччини, і на цьому все закінчиться». Але ні, це брехня, історична брехня. Після цього була Польща, потім окупація всієї Європи. Ви знаєте, що ця хвиля нацизму ніколи не зупиняється. Він приходив у різні місця на світі, тому ми не повинні довіряти цим повідомленням, адже Путін іде тим же шляхом. Сьогодні він говорить про чотири регіони, раніше він говорив про Крим і Донбас", — пояснив Зеленський.

Що відомо про заяви Путіна напередодні Саміту миру

Напередодні на зустрічі з керівництвом МЗС Росії Володимир Путін заявив, що однією з умов для початку переговорів із Києвом є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також Україна має заявити про відсутність планів вступити в НАТО.

При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вважає некоректним ставити питання про те, що ініціатива Путіна щодо України схожа на пропозицію про капітуляцію, передають "РИА Новости".

На заяву відреагували також в МЗС України. Відомство сказало, що поява низки заяв від очільника Кремля Володимира Путіна за день до початку Глобального саміту миру свідчить про те, що Росія насправді боїться справжнього миру.

"Всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви й нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому заході", — йдеться у повідомленні.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк же вважає, що РФ не має бажання припиняти війну, а пропозиції Путіна свідчать про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".