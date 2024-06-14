Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Те саме, що робив Гітлер": Зеленський відреагував на пропозиції Путіна про мир
ЗеленськийПутінРОСІЯУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуСвітПолітикаВійна

"Те саме, що робив Гітлер": Зеленський відреагував на пропозиції Путіна про мир

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський про заяви Путіна 14 червня
Президент України Володимир Зеленський виступає перед нижньою палатою парламенту Бундестагу в Берліні, Німеччина, 11 червня 2024 року. REUTERS/Lisi Niesner

Президент України Володимир Зеленський назвав дії лідера Кремля Володимира Путіна "новим нацизмом", а заяви очільника РФ щодо перемовин про мир в Україні — такі самі ультиматуми, які той висував раніше, яким не можна довіряти.

Про це він сказав в інтерв'ю італійському медіа SkyTG24.

"Він хоче частину наших окупованих територій і неокуповані теж. Він говорить про регіони нашої країни. І це не зупиниться. Замороженого конфлікту не буде", — сказав Зеленський.

За його словами, Путін займається відродженням нацизму. Це "нова хвиля цього нацизму, який є російським нацизмом". Глава України закликає не довіряти словам російського лідера.

"Це те ж саме, що зробив Гітлер, коли сказав: «Дайте мені частину Чехословаччини, і на цьому все закінчиться». Але ні, це брехня, історична брехня. Після цього була Польща, потім окупація всієї Європи. Ви знаєте, що ця хвиля нацизму ніколи не зупиняється. Він приходив у різні місця на світі, тому ми не повинні довіряти цим повідомленням, адже Путін іде тим же шляхом. Сьогодні він говорить про чотири регіони, раніше він говорив про Крим і Донбас", — пояснив Зеленський.

Що відомо про заяви Путіна напередодні Саміту миру

Напередодні на зустрічі з керівництвом МЗС Росії Володимир Путін заявив, що однією з умов для початку переговорів із Києвом є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також Україна має заявити про відсутність планів вступити в НАТО.

При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вважає некоректним ставити питання про те, що ініціатива Путіна щодо України схожа на пропозицію про капітуляцію, передають "РИА Новости".

На заяву відреагували також в МЗС України. Відомство сказало, що поява низки заяв від очільника Кремля Володимира Путіна за день до початку Глобального саміту миру свідчить про те, що Росія насправді боїться справжнього миру.

"Всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви й нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому заході", — йдеться у повідомленні.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк же вважає, що РФ не має бажання припиняти війну, а пропозиції Путіна свідчать про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".

Топ дня
Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський
Німеччина оголосила про новий пакет допомоги, Зеленський приїхав у Швейцарію. 842 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Зеленський у Швейцарії
Зеленський прибув до Швейцарії на Саміт миру
Джо Байден і Володимир Зеленський після підписання угоди про безпеку під час саміту G7
"Це ще не мирні переговори". Передчуття, критика та реалістичні очікування від Саміту миру у Швейцарії
ЛЕП, електрика, лінія електропередач, графіки 14 червня
Як 15 червня в Україні вимикатимуть світло — розповіли в Укренерго

Вибір редакції
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
Дізнайтесь більше
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
Зеленський зустрівся із прем'єром Індії Моді й обговорив співпрацю між країнами
Зеленський та Байден
Зеленський: Китай пообіцяв Україні не надавати зброю Росії для війни
Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський
Україна підпише безпекову угоду ще з 10 країнами — Зеленський
Зеленський і Байден
"Китай та можлива присутність армії США в Україні". Головні заяви Байдена і Зеленського за підсумками саміту G7
На початок