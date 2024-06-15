Зеленський провів зустріч з віцепрезиденткою США Гарріс

Президент України Володимир Зеленський на полях Глобального саміту миру у Швейцарії провів двосторонню зустріч з віцепрезиденткою Сполучених Штатів Камалою Гарріс.

"Путін намагається роздмухати цю війну і зробити її більш кривавою, але разом з Америкою і всіма нашими партнерами ми захищаємо життя наших людей і відкриваємо нові можливості для дипломатії", — сказав Зеленський під час вступного слова.

За результатами зустрічі президент повідомив, що під час перемовин йшлося про надходження озброєнь з оголошених США оборонних пакетів, виконання домовленостей, досягнутих із Президентом Байденом в Італії, щодо додаткових систем ППО "Петріот", ситуацію на фронті.

Гарріс своєю чергою підтвердила, що США нададуть понад 1,5 мільярди доларів на українські гуманітарні та енергетичні потреби, зокрема понад 800 млн на підтримку енергетики, включно з ремонтом енергетичної інфраструктури.

15 червня у Бюргенштоці в Швейцарії розпочинається перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак перед відкриттям Глобального саміту миру у Швейцарії, передає кореспондентка Суспільного.