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Путін заявами про "мирні переговори" намагається переконати Захід піти на поступки щодо України — ISW
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Путін заявами про "мирні переговори" намагається переконати Захід піти на поступки щодо України — ISW

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Путін заявами про "мирні переговори" намагається переконати Захід піти на поступки
Керівник Росії Володимир Путін. AP

Вимоги керівника Росії Володимира Путіна щодо “мирних переговорів” з Україною продовжують відображати його давно висунуті ультиматуми, які заперечують існування незалежної та суверенної України та мають на меті спонукати Захід завчасно піти на компроміс щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками ISW, Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і лише вдає свою зацікавленість у переговорах як частину ширших інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб переконати Захід завчасно піти на поступки, які порушують суверенітет України.

“Путін окреслив свої безкомпромісні вимоги щодо капітуляції України як передумови для “мирних” переговорів в Україні, включно з визнанням незаконної анексії Росією окупованих і контрольованих Україною територій на сході та півдні України, намагаючись зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії 15-16 червня”, — відзначили аналітики.

Путін заявив, що Росія готова почати переговори з Україною, щойно Україна погодиться вийти зі складу Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а це загалом 18% території України, наголошують аналітики.

Як йдеться в аналітичному звіті, російські війська наразі окупували 75% загальної території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, і Путін фактично вимагає від України поступитися 40% Донецької області, 25% Херсонської області, 25% Запорізької області та 1% Луганської області, які не контролюються російськими військами, включно з обласними центрами Запоріжжям та Херсоном.

Зазначається, що вимоги Путіна вимагають від України без вагомих причин здати стратегічні обласні центри Запоріжжя та Херсон. Російські війська втекли з міста Херсон у листопаді 2022 року.

“Путін непереконливо заявив, що російські сили “негайно” запровадять режим припинення вогню та гарантуватимуть “безперешкодне та безпечне” виведення українських сил із чотирьох областей, ця обіцянка звучить особливо порожньо після місяців російських воєнних злочинів проти українського цивільного населення та військовополонених (полонених), а також численних порушень Росією Мінських угод про припинення вогню між 2015 і 2022 роками”, — йдеться в аналітичному звіті.

Як відзначили в ISW, президент України Володимир Зеленський 14 червня заявив, що Путін висував подібні ультиматуми і Путін не має наміру припиняти напади на Україну. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія, а не Україна, має вивести свої війська з території України, а ультиматуми Путіна є сигналом того, що Росія не відмовилася від своїх військових цілей в Україні. Кілька російських провоєнних блогерів також заявили, що вимоги Путіна є нездійсненними та нагадують ультиматум Заходу, і ця промова схожа на абсурдні ультиматуми, які Путін поставив США та НАТО в грудні 2021 року як частину дипломатичного підйому, щоб виграти час для вторгнення в Україну.

Що відомо про заяви Путіна напередодні Глобального саміту миру

14 червня на зустрічі з керівництвом МЗС Росії Володимир Путін заявив, що однією з умов для початку переговорів із Києвом є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також Україна має заявити про відсутність планів вступити в НАТО.

При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вважає некоректним ставити питання про те, що ініціатива Путіна щодо України схожа на пропозицію про капітуляцію, передають "РИА Новости".

На заяву відреагували також в МЗС України. У відомстві зазначили, що поява низки заяв від очільника Кремля Володимира Путіна за день до початку Глобального саміту миру свідчить про те, що Росія насправді боїться справжнього миру.

"Всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви й нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому заході", — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку в Офісі президента заявили, що Росія не має бажання припиняти війну, а пропозиції Путіна свідчать про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".

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