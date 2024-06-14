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Путін не має права ставити умови Києву щодо миру і може закінчити війну вже сьогодні — глава Пентагону
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Путін не має права ставити умови Києву щодо миру і може закінчити війну вже сьогодні — глава Пентагону

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Ллойд Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін. AP Photo/Mark Schiefelbein

Сполучені Штати та країни-союзники повинні збільшити постачання озброєнь для ЗСУ, оскільки війна в Україні вступила в "ключову стадію".

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу 14 червня.

"Нам необхідно робити більше на цьому напрямку. Настала ключова стадія (у війні з РФ — ред.) і тому Україні необхідно поповнити свої запаси озброєнь", — сказав глава Пентагону.

Також Остін прокоментував заяви очільника Кремля Володимира Путіна і наголосив, що він не має права ставити Києву "умови про мир".

"Це якраз та поведінка, якої ми не хочемо бачити. Ми не хочемо бачити, як лідер якоїсь країни вирішує, що він хоче пересунути кордони та анексувати територію свого сусіда. Це не той світ, у якому будь-хто з нас хоче жити. І тому, я думаю, він (Путін — ред.) не в змозі диктувати Україні, що вона має робити для досягнення миру", — пояснив свою позицію Остін.

Він підкреслив, що Путін може закінчити війну в Україні прямо сьогодні.

"Ви знаєте, він почав цю війну без провокації. Він програв, у нього сотні тисяч військових, поранених і вбитих внаслідок цього несправедливого та неспровокованого вторгнення. Він міг би покінчити з цим сьогодні, якби вирішив це зробити. І ми закликаємо його зробити це і покинути суверенну територію України", — наголосив міністр оборони США.

Що відомо про заяви Путіна напередодні Глобального саміту миру

14 червня на зустрічі з керівництвом МЗС Росії Володимир Путін заявив, що однією з умов для початку переговорів із Києвом є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також Україна має заявити про відсутність планів вступити в НАТО.

При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вважає некоректним ставити питання про те, що ініціатива Путіна щодо України схожа на пропозицію про капітуляцію, передають "РИА Новости".

На заяву відреагували також в МЗС України. У відомстві зазначили, що поява низки заяв від очільника Кремля Володимира Путіна за день до початку Глобального саміту миру свідчить про те, що Росія насправді боїться справжнього миру.

"Всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви й нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому заході", — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку в Офісі президента заявили, що Росія не має бажання припиняти війну, а пропозиції Путіна свідчать про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".

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