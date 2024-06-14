Швейцарія та Україна обговорили останні приготування до Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський зі швейцарською колегою Віолою Амхерд обговорили останні приготування до інавгураційного Саміту миру.

Про це глава держави написав у своїх соцмережах.

Під час телефонної розмови чиновники узгодили деталі підсумкового комюніке, скоординували кроки для розширення підтримки Саміту серед країн Глобального Півдня.

"Післязавтра (15 червня — ред.) ми зробимо перший крок до справедливого миру в Україні. Я вдячний усім країнам, які зроблять його разом з нами", — написав Зеленський на платформі Х.

Глобальний саміт миру в Швейцарії 2024 року

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав. Китай відмовився взяти участь у саміті миру, бо туди не запросили Росію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Проте за його словами, відзначається активна російська протидія щодо про ведення цього заходу.