З російської окупації в Україну вдалося повернути ще 14 дітей — Save Ukraine

Сьогодні, 14 червня, благодійна організація Save Ukraine повернула з російської окупації на підконтрольну Україні територію 14 українських дітей.

Про це у Telegram повідомив керівник Save Ukraine Микола Кулеба.

"Серед цих врятованих — двоє позбавлені батьківського піклування. Це результати плідної роботи команди Save Ukraine протягом тижня. Загалом на сьогодні ми повернули в Україну вже 373 дитини, які були депортовані або опинилися в окупації", — йдеться у дописі Кулеби.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.