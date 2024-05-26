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Financial Times: кредит для України хочуть закривати російськими замороженими активами
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Financial Times: кредит для України хочуть закривати російськими замороженими активами

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Міністри фінансів і керівники центральних банків на зустрічі міністрів фінансів G7
Міністри фінансів і керівники центральних банків на зустрічі міністрів фінансів G7 у Стрезі, Італія, 24 травня 2024 року. AP/Antonio Calanni

Міністри фінансів G7 підтримали ідею надання кредиту Україні під заставу прибутку від заморожених російських активів, щоб забезпечити фінансування Києва після 2024 року.

Про це пише британська щоденна газета Financial Times.

В італійському Стрезі 25 травня зібралися міністри фінансів G7 для обговорення питання України. У висновку зустрічі випустили комюніке, де вказали, що шукають різні варіанти використання прибутків від заморожених російських активів на Заході.

Financial Times пише, що дискусії міністрів базувалися на пропозиції США, які пропонували надати Україні кредит у 50 мільярдів доларів, а "гасити" його прибутками від активів російського центрального банку. Російські понад 190 мільярдів євро зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Самі ж варіанти кредитування представлять перед ще одним самітом у червні цього року.

Згідно з проєктом комюніке, з яким ознайомилася Financial Times, у суботу міністри заявили, що вони "домагаються прогресу" щодо варіантів "перенесення" прибутку.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявили заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько 4,4 млрд євро, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.

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