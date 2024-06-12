Лідери країн G7 ("Великої сімки") погодили розблокування 50 мільярдів доларів заморожених російських активів для України до кінця 2024 року.

Про це повідомляє AFP із посиланням на заяву Єлисейського палацу.

"Існує домовленість. Як завжди в G7, лідери ухвалюють рішення, а технічні фахівці потім виконують свою роботу, щоб надати йому форму", — зазначив представник канцелярії французького президента.

Очікується, що остаточне рішення про виділення Україні 50 мільярдів доларів буде ухвалено на саміті "Групи семи" 13-14 червня.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.