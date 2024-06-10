11 червня — 839 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- У четвер 13 червня відбудеться 23-тє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
- В Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства з Rheinmetall.
- Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України.
- На війні загинув лідер “Добровольчого руху ОУН” Микола Коханівський.
США та Польща створюють центр боротьби з дезінформацією Кремля про війну в Україні
Сполучені Штати та Польща започаткували у Варшаві Українську комунікаційну групу (UCG) для підтримки України проти агресії Росії в інформаційному просторі.
Про це повідомив Глобальний центр взаємодії Державного департаменту США.
Планується, що Українська комунікаційна група об’єднає уряди, щоб координувати обмін повідомленнями, сприяти точному звіту про повномасштабне вторгнення Росії, посилювати українські голоси та викривати маніпуляції Кремля.
Представники країн-учасниць почнуть співпрацювати для підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом спільних зусиль для протидії дезінформації та підтримки звітності, заснованої на фактах.
Сирський обговорив із головою військового комітету НАТО ситуацію на полі бою та потреби ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський мав розмову з головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Під час бесіди сторони докладно обговорили ситуацію на фронті в Україні.
Про це йдеться у Telegram-каналі Олександра Сирського.
"Сьогодні під час розмови із Головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером детально обговорили ситуацію на полі бою та потреби нашого війська", — йдеться в публікації.
За словами головкома, одразу після повернення з району бойових дій, він особисто оцінив обстановку на різних напрямках. Також Сирський спілкувався з командирами бригад на місцях.
"Важливо мати спільне бачення ситуації із нашими партнерами" - зазначив генерал-полковник.
Він також висловив вдячність Північноатлантичному альянсу за підтримку, та додав, що розраховує "на подальше розширення співпраці задля світової безпеки".
У Харкові було чутно вибух
У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Зеленський прибув до Німеччини для переговорів із Шольцом
Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із федеральним канцлером Олафом Шольцом.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.
Він підкреслив, що Міжнародна конференція з відновлення України URC 2024 об’єднає уряди, десять із яких – на рівні прем’єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні.
"В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом", — написав Зеленський.
Сили оборони збили на Покровському напрямку російський літак Су-25 — Генштаб
На передовій упродовж 10 червня відбулося 81 бойове зіткнення. Сили оборони України вразили 13 районів зосередження особового складу армії РФ, сім їхніх засобів ППО, один підрозділ артилерії та радіолокаційну станцію.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 22.00 понеділка, 10 червня.
За інформацією, російські загарбники завдали по території України два ракетних із застосуванням п’яти ракет та 45 авіаційних ударів із застосуванням 64 КАБів, пустити в дію 486 дронів-камікадзе.
Також армія Росії здійснила понад 2900 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.
В Україні запустили перший цех Rheinmetall з ремонту й виробництва бронетехніки
В Україні розпочав роботу перший цех світового оборонного гіганта Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки. Підприємство створили спільно з Укроборонпромом.
Про це повідомили у пресслужбі акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".
Зазначається, що головне призначення цеху – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Планується, що це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів.
На спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера.