Сирський обговорив із головою військового комітету НАТО ситуацію на полі бою та потреби ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський мав розмову з головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Під час бесіди сторони докладно обговорили ситуацію на фронті в Україні.

Про це йдеться у Telegram-каналі Олександра Сирського.

"Сьогодні під час розмови із Головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером детально обговорили ситуацію на полі бою та потреби нашого війська", — йдеться в публікації.

За словами головкома, одразу після повернення з району бойових дій, він особисто оцінив обстановку на різних напрямках. Також Сирський спілкувався з командирами бригад на місцях.

"Важливо мати спільне бачення ситуації із нашими партнерами" - зазначив генерал-полковник.

Він також висловив вдячність Північноатлантичному альянсу за підтримку, та додав, що розраховує "на подальше розширення співпраці задля світової безпеки".