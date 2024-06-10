10 червня — 838 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України.
- На війні загинув лідер “Добровольчого руху ОУН” Микола Коханівський.
- Від застосунку "Дія" надходитимуть сповіщення для сімей зниклих безвісти, а також військових та цивільних полонених.
- Частина винищувачів F-16 для України базуватиметься на іноземних авіабазах. Так планують захистити літаки від російських ударів.
- У Росії заявили про захоплення прикордонної Рижівки на Сумщині: голова громади заперечив повідомлення.
Сили оборони півдня за добу ліквідували 110 солдатів РФ та знищили 35 одиниць озброєння і техніки
Українські військові на півдні упродовж доби ліквідували 110 російських солдатів, а також знищили п'ять спостережних пунктів та 35 одиниць озброєння та техніки армії РФ.
Про це в Telegram 10 червня інформують Сили оборони півдня.
У переліку знищенного озброєння та техніки 14 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню "Град", систему ППО, 11 одиниць автобронетехніки, ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", камеру відеоспостереження, три БпЛА та два човни, йдеться в повідомленні.
На цьому Суспільне завершує текстовий онлайн подій 838 дня війни. Нову хроніку 11 червня — читайте тут.
"Укроборонпром" і Rheinmetall відкрили перший спільний цех
Як повідомляє держконцерн "Укроборонпром", в рамках партнерства зі світовим оборонним гігантом Rheinmetall в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства.
"Головне призначення нового майданчика – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів", — йдеться у повідомленні.
Українських розвідників нагородили орденами за участь у спецопераціях в акваторії Чорного моря та окупованого Криму
Про це повідомило ГУР МО України на офіційному сайті.
Нагороди розвідникам вручив керівник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.
"Відзначені орденами бійці брали участь в зухвалих і результативних місіях в акваторії Чорного моря та на території тимчасово окупованого Криму! Завдяки операціям, які спершу могли здатися нездійсненними, Україні вдалося змінити розстановку сил в акваторії Чорного моря і розблокувати зерновий коридор, який нині має фактично ті ж потужності, що й до повномасштабного вторгнення", — йдеться у повідомленні.
За два кілометри від кордону з РФ: в Козачій Лопані залишаються 500 людей
З селища Козача Лопань на Харківщині, розташованого за два кілометри від російського кордону, протягом місяця виїхала 1000 людей, розповіла староста округу Людмила Вакуленко. Менш як за 15 кілометрів від селища точаться бої на Липецькому напрямку — росіяни намагаються захопити сусідню громаду. У селищі залишаються ще 500 мешканців. Про це — репортаж Суспільного.
Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Відповідно до наказу Міністра оборони України від 10 червня 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.
13 червня відбудеться засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн"
Як повідомляє пресслужба Альянсу, 13 червня у Брюсселі об 11:00 відбудеться засідання Контактної групи з оборони України ("Рамштайн").
Далі, о 14:45 заплановано виступ Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та міністра оборони України Рустема Умєрова.
А об 16:00 відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.
У Баренцовому морі палає протичовновий корабель РФ Адмірал Левченко"
Про це повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.
"Так буває, коли "свєрхдєржава" отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала", — зазначив Плетенчук.
На фронті загинув фотограф Медіацентру СтратКому ЗСУ, капітан Арсен Федосенко
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій StratСom Ukraine.
"Він фотографував воєнні злочини росіян і сам загинув під час російського воєнного злочину. Арсен був митцем, батьком, гурманом життя. Людиною, яка не знала моральних компромісів, завжди була вірною принципам людяності, фаховості, військового братерства", — йдеться у повідомленні.
"Як батько він виховав двох синів та пішов боротися з росіянами, щоб його синам не довелось цього робити. Як чоловік він був єдиним цілим зі своєю дружиною, це невимовна втрата для неї, пів всесвіту. Арсен завжди був там, де потрібно. В бліндажі, під обстрілами, він чекав віконця, нагоди зняти бойову роботу. Завжди вірний своєму фахові. Шана, честь та любов тобі, брате. Вічне життя у твоїх фото та цінностях, що ми понесемо далі".
Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 66 — Генштаб
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.
"У другій половині дня окупанти продовжили тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Зокрема, з району Бєлгорода (РФ) агресор завдав двох ударів дванадцятьма НАРами по Терновому. Впродовж дня ворог тричі безуспішно намагався атакувати поблизу Вовчанська та Глибокого", — йдеться у повідомленні.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника. Два боєзіткнення ще тривають. В районі Степової Новоселівки російська авіація завдала два удари шістьма КАБами. Станом на цей час, за попередніми даними, втрати окупантів на цьому напрямку склали: 62 особи вбитими та пораненими, знищено три танки, одна бойова броньована машина та автомобіль.
На Лиманському напрямку всі дев’ять штурмувальних спроб противника успіху не мали. Українські воїни контролюють ситуацію.
На Сіверському напрямку військові РФ чотири рази атакували Сили оборони поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янки.
На Краматорському напрямку від початку доби російські війська п’ять разів намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурмові дії поблизу Кліщіївки та Андріївки українські воїни відбили. Ще дві атаки тривають біля Нового та Іванівського.
На Покровському напрямку від початку доби противник 20 разів атакував українських захисників біля Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Карлівки, Яснобродівки та Уманського. 17 штурмових дій успіху не мали. Ще три атаки РФ тривають.
Умєров обговорив з міністеркою оборони Нідерландів постачання літаків F-16
"F-16, військове співробітництво, залучення підтримки в розвиток українських оборонних підприємств – такими були теми переговорів з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен під час її візиту в Україну", — написав міністр оборони Рустем Умєров у Facebook.
Він додав, що з нідерландською колегою сторони обговорили можливі шляхи участі Нідерландів у закупівлях зброї для наших військових потреб та розглянули варіанти співпраці у сфері оборонного виробництва в Україні.
На війні загинув лідер “Добровольчого руху ОУН” Коханівський
Про це повідомила дружина Степана Хмара Роксолана у Facebook.
"Друзі, я більше не можу мовчати! Загинув Микола Коханівський! Кажуть, його ще не забрали з- під обстрілів. Кричу на весь Трускавець! Я зараз у мами. Навіть не знаю, як ще і це пережити?! Він був кращим з кращих. Він був Другом, соратником, рідним з найрідніших. За що нам це все?! Загинув в окопі на передовій на Харківському напрямку, біля Вовчанська", – написала вона.
Роксолана Хмара розповіла, що Микола Коханівський воював з 2014 року, був командиром ОУН, який, як свою зіницю, беріг кожного воїна.
У Харкові кількість постраждалих зросла до восьми
У Харкові з-під завалів будинку деблокували чоловіка. Загалом внаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах міста постраждали 8 людей.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Щойно деблокували з-під завалів будинку чоловіка, медики госпіталізували його до лікарні. Загалом внаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова 8 людей постраждали: 5 чоловіків та 3 жінки", — написав Синєгубов.
У Донецькій області один загиблий троє поранених: наслідки російських обстрілів 10 червня
Російські окупанти вбили одну людину у та поранили ще трьох у Донецькій області протягом дня.
Про це Суспільне Донбас повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
"Вранці 10 червня 2024 року російська армія атакувала село Сергіївка Покровського району. Внаслідок обстрілу загинув 52-річний місцевий житель. Також о 16:15 під приціл окупантів потрапило сели Нелипівка Краматорського району. 30-річний цивільний, який на момент обстрілу перебував на власному городі, отримав поранення", — повідомила Анастасія Мєдвєдєва.
До 17 років позбавлення волі окупанти засудили двох українських прикордонників з "Азовсталі"
Окупаційний Верховний суд Криму засудив до 17 років увʼязнення двох українських прикордонників з "Азовсталі", які у 2018 році затримали риболовецьке судно "Норд" під прапором РФ. Тоді екіпаж порушив порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, правила ведення рибного промислу в акваторії Азовського моря та надав недійсні суднові та паспортні документи, видані органами окупаційної влади Криму.
Про вирок повідомило окупаційне видання РІА "Новости Крым".
Окупанти заявили, що перші 3 роки українські прикордонники мають провести у в'язниці, а інші роки — у російській колонії суворого режиму.
Як повідомила Кримська правозахисна група (КПГ), рішення виніс "суддя" Сергій Погребняк.
Іван Терещенко та Василь Дмитрук потрапили у російський полон 16 травня 2022 року, коли за наказом командира вийшли з "Азовсталі".
Армія РФ обстріляла село Цвіткове на Запоріжжі: є поранені
10 червня, російські військові обстріляли село Цвіткове Запорізької області. Внаслідок обстрілу три людини дістали поранень.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За словами Федорова, троє людей дістали поранення через атаку армії РФ по селу Цвіткове. Лікарі надають їм допомогу: "Чотири російських КАБи знищили кілька будинків та прибудинкові споруди".
У МВС спростували фейк про начебто "винагороду" за співпрацю у виявленні ухилянтів
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
"Мережею поширюється інформація, що начебто «військова поліція» пропонує українцям винагороду за співпрацю у виявленні осіб, що ухиляються від мобілізації. Ці повідомлення надходять нібито від імені Національної поліції України. Ця інформація НЕ відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.
У МВС зауважили, що в Україні не існує "військової поліції".
"Національна поліція України жодних подібних оповіщень не робила. Такі повідомлення спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні та створення напруженості серед громадян", — зазначили у міністерстві.
В Україні створять реєстр земель, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами
Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції ТОТ.
"Адмініструватиме сайт Державна служба з надзвичайних ситуацій, а технічну підтримку надаватиме Центр гуманітарного розмінування. Реєстр запрацює після введення його в експлуатацію ДСНС", — йдеться у повідомленні.
Очікується, що запуск реєстру автоматизує і прискорить низку процесів щодо моніторингу і планування робіт із розмінування.
Від удару армії РФ по Харкову постраждали вже семеро людей
З-під завалів у Харкові рятувальники наразі деблоковують ще одного чоловіка, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Війська Росії також атакували Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади на Дніпропетровщині. Постраждав чоловік, пошкоджені будинки, авто та лінії електропередач, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
Зеленський затвердив склад делегації на Конференцію з відновлення України у Берліні
Про це йдеться у розпорядженні №65/2024-рп від 10 червня, оприлюдненому на сайті ОП.
Головою делегації призначено першу віцепрем'єр-міністерку України — міністерку економіки Юлію Свириденко.
Також до складу делегації увійшли:
- Герман Галущенко — міністр енергетики
- Оксана Жолнович — міністр соціальної політики
- Олександр Камишін — міністр з питань стратегічних галузей промисловості
- Віктор Ляшко — міністр охорони здоровʼя
- Сергій Марченко — міністр фінансів України
- Ольга Стефанішина — віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
- Василь Шкураков — перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
- Ростислав Шурма — заступник керівника Офісу президента.
11 червня графіки відключень електроенергії застосовуватимуться з 14:00 до 19:00
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
76-річний волонтер із Херсона Григорій Янченко збирав у Житомирі гроші для ЗСУ
76-річний волонтер Григорій Янченко, котрий пересувається на колісному кріслі, відомий у соціальних мережах як дядя Гриша з Херсона. 10 червня він збирав у Житомирі гроші для ЗСУ. Григорій розповів, що з 2014 року допомагає українській армії.
"Нарешті я дістався Житомира, а перед цим побував у багатьох містах, пів країни об'їхав, 15-16 міст. Мені приємно, що мене тут люди знають і поважають. Я приїхав, аби зібрати донати, і на ці гроші допомагати ЗСУ боронити нашу країну від російської армії", — розповів Григорій Янченко.
Кількість загиблих цивільних осіб в Україні збільшилася на 31% порівняно з квітнем 2024 року
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець із посиланням на дані моніторингової місії ООН з прав людини.
У травні цього року внаслідок збройної агресії РФ, в Україні загинуло щонайменше 174 цивільних, а 690 отримали поранення. ️Це найвища місячна кількість жертв серед цивільного населення, яку Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала з червня 2023 року.
Кількість загиблих цивільних осіб збільшилася на 31% порівняно з квітнем 2024 року. Це пов'язано з посиленням російських обстрілів у Харківській області. Вони спричинили 53% втрат від загальної кількості жертв серед цивільного населення у травні.
65% пошкоджень та руйнувань закладів освіти і закладів охорони здоров'я також припадає на Харківську область.
По Харкову було щонайменше три удари КАБами
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Внаслідок першого удару виникла пожежа на гаражному кооперативі — двоє поранених. Місця інших влучань обстежують фахівці.
Авіабомби вдарили по Харкову 10 червня: у місті було чути вибух
Російська армія 10 червня атакувала Харків після попередження про загрозу застосування КАБів. Було чутно вибух. У Харківській області оголошена повітряна тривога.
За інформацією кореспондентів Суспільне Харків, вибухи у місті чули о 17:34.
Про пуски авіабомб РФ попереджали у Повітряних силах о 16:06.
У Харкові є влучання на околиці міста в район житлової забудови, повідомив попередні дані міський голова Терехов.
Внаслідок удару КАБом по Харкову виникла пожежа у будинку, повідомив попередні дані очільник ОВА Олег Синєгубов.
Дані про поранених та руйнування уточнюються.
Шмигаль зустрівся із главою Міноборони Нідерландів Оллонгрен й обговорив з нею спільне виробництво зброї
Глава українського уряду Денис Шмигаль сьогодні, 10 червня, зустрівся із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Зокрема сторони обговорили спільні оборонні виробництва та обмін технологіями у цій сфері.
Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
"Обговорили з пані міністром спільні оборонні виробництва та обмін технологіями. А також Глобальний саміт миру у Швейцарії. Цінуємо те, що Нідерланди будуть представлені на найвищому рівні", — сказав він.
За його словами, ще однією важливою темою розмови під час зустрічі була євроінтеграція України.
"Покладаємось на активну адвокацію Нідерландів у подальшій роботі з ключовими партнерами Альянсу щодо всебічної підтримки нашої держави", — додав прем'єр.
Окупантам треба звикнути до ударів по російським комплексам ППО в Криму — Лакійчук
Окупанти мають звикнути до регулярних ударів ЗСУ по засобах російської ППО в Криму. Українські військові працюють професійно, тому Росії не вдається відбивати атаки на свої військові об'єкти.
Про це, а також про стратегію ураження російських військових об'єктів розповів Суспільне Крим Павло Лакійчук, керівник безпекових програм центру глобалістики "Стратегія ХХІ".
"Зазвичай, для того, щоб нанести ефективні удари — ракетні, дронові, комбіновані — по тих чи інших цілях, треба створити повітряний коридор, щоб наші ракети і літаки були поза зоною враження противника. Такий коридор створюється ефективними ударами по ворожій ППО. Це зазвичай Джанкой, Чорноморське, Євпаторія, Севастополь. Зараз додається східний Крим. У тому напрямку нищаться ворожі радари, ракетні системи", — пояснив він.
Павло Лакійчук зазначив, що окупантам вже не вдається відбити атаки, оскільки ЗСУ працюють професійно, знаючи точні координати цілей, а також застосовуваючи відповідні засоби ураження комплексно.
"Зараз, якщо HARM у повітрі, вони (окупанти — ред.) просто вимикають свої радіолокаційні станції, щоб вони туди не потрапили. Ну, і відповідно, якщо радіолокаційні станції вимкнуті, то ті ракети, які летять на пускові установки, вони відбити не можуть, вони сліпі. Ця тактика грамотна, комбінована. Наші військові набувають досвід. Навіть розробники не очікували таких способів застосування своєї зброї, такої ефективності", — розповів він.
За його словами, окупанти поки можуть замінювати ураженні комплекси ППО.
"По Криму говорити сенсу немає. Можна дивитися на статистику по логістиці. По мірі вибивання цих комплексів, вони (окупанти — ред.) дістають нові, везуть з Далекого Сходу. На днях прийшла інформація, що їх везуть з острова Сахалін, там знімають засоби ППО, щоб доставити їх на війну в Україну", — зазначив Павло Лакійчук.
Він додав, що поки комплексів ППО у окупантів достатньо, у них вони є в різних модифікаціях. За його словами, російські військові використовували їх не тільки за прямим призначенням, але також як ракети класу "Земля-земля", запускаючи їх у бік Херсона, Харькова та Запоріжжя.
Він розповів, що комплекси ППО окупантів українські військові ліквідують завдяки ураженням ATACMS чи Storm Shadow по російських радіолокаційних системах.
"Зазвичай запускають спочатку HARM, щоб вивести з ладу радіолокаційну станцію. А далі по комплексу прилітають вже ракети, які призначені для ураження", — пояснив Павло Лакійчук.
Силам оборони ще взимку було відомо про підрозділи кадирівців на прикордонні Сумщини – Мисник
За словами речника ОТУВ “Сіверськ” Вадима Мисника, силам оборони України було відомо про розташування підрозділів кадирівців на прикордонні Сумщини з боку Росії й взимку, і навесні цього року. Про це він розповів у коментарі Суспільному.
"Вони здебільшого виконують прикриття кордону, другого ешелону. Також, в російській армії вони як загороджувальні загони використовуються, саме штурмові дії їм не притаманні, як показує досвід", – сказав речник.
На Сумщині, додав Вадим Мисник, російські військові застосовують як диверсійно-розвідувальні групи, так і малі групи піхоти:
"Вони як ДРГ застосовують, активність зберігається саме на Сумщині, але проводиться і розвідка боєм — це невеликий піхотний підрозділ, які мають виявляти наші позиції артилерії, щоб наносити нам теж ураження. Тому застосовуються адекватні протидії, не обов`язково бити по кількох піхотинцях, застосовувати великий калібр, якщо можна застосувати ФПВ дрони".
Наразі Рижівка — це “сіра зона”, сказав Вадим Мисник, бо населений пункт має свої географічні особливості розташування. За парканами частини мешканців села — вже територія російського селища Тьоткіно.
"Річка Сейм, ліси поруч для диверсійної роботи — це сприятливі умови. Зараз ми вибудовуємо свою роботу таким чином, щоб основні задачі — це збереження життя наших військових, нанесення максимального ураження противнику у випадку наступальних дій, то й відбувається. Населені пункти знаходяться на самому кордоні, то ж з наявністю цивільного населення, повноцінного ведення вогню ми не можемо застосувати. Тому виходить, що цей населений пункт знаходиться в “сірій зоні”, але повністю контролюємій силами оборони", – додав Мисник.
За минулий тиждень ЗСУ знищили 100 російських танків — Міноборони
Минулого тижня (з 3 по 9 червня) на війні в Україні російська армія втратила 8 620 солдатів, 100 танків та 142 броньованих машини.
Про це повідомили у Ситуаційному центрі Міністерства оборони України
Зокрема за цей період Силами оборони України знищено:
- особовий склад — 8 620;
- танки — 100;
- бойові броньовані машини — 142;
- артилерійські установки — 364;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 271.
Юсов прокоментував ураження Су-57
Очільник Кремля Володимир Путін скаженіє через ураження українськими Силами оборони новітнього російського винищувача Су-57. Про це в етері телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
"Ми можемо констатувати сам факт ураження. Стосовно самої операції — ані підтвердити, ані спростувати. Але так, чудові новини: Путін, справді, скаженіє, і реакція в Кремлі дуже гаряча і відчутна. Тому що Су-57 вони намагалися ретельно ховати й оберігати. І в повітряний простір України ці Су-57 так і не потрапляли, тому що боялись їхнього збиття", — сказав він.
За словами представника ГУР, РФ використовувала Су-57 для завдання ракетних ударів по українських цивільних об'єктах та мирній інфраструктурі.
Юсов зазначив, що наразі є непідтверджена інформація про можливе ураження на аеродромі двох Су-57. За інформацією розвідки, у РФ до цього було близько десяти Су-57.
Окупанти російських сил ППО отримали рекомендацію почати евакуацію своїх родин із Криму — Атеш
Російські окупанти, які служать у військах ППО ЗС РФ, отримали рекомендації від командирів почати евакуацію своїх родин із окупованого Криму.
Про це повідомив військово-партизанський рух "Атеш" на своєму каналі у Telegram, посилаючись на інформацію від свого агента, який входить до розрахунку системи ППО окупантів в населеному пункті Осовини.
Окупаційні командири радять своїм підлеглим вивозити сім'ї до військових містечок Південного військового округу РФ.
"Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО в Бєлгородську область, що створює загрозу безпеці в Криму, залишаючи його без належного покриття", — зазначається в повідомленні.
За інформацією "Атеш", ЗС РФ продовжують паралельно створювати нові мобільні групи ППО для боротьби з БпЛА, використовуючи ЗУ-23-2.
"Це вказує на стратегічну переорієнтацію і підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага відводиться з Криму", — пояснили партизани.
ТСК з фортифікацій і дронів дослідить використання ПДФО військового на виробництво і закупівлю БпЛА — нардеп
Тимчасова спеціальна комісія Верховної ради з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів вивчатиме, як використовувалися кошти ПДФО військового на виробництво та придбання РЕБ і безпілотних літальних апаратів. Про це Суспільному розповів заступник голови ТСК нардеп Михайло Цимбалюк.
“Минулого року Верховна рада проголосувала і вилучила кошти ПДФО військового з територіальних громад в центр. Наше завдання – вивчити, як ті кошти використовувалися і чи реально вони пішли на виробництво, на придбання РЕБ і безпілотних літальних апаратів. Зараз над цим ми активно працюємо”, — сказав Цимбалюк.
Він додав, що завдання ТСК також вивчити потребу Збройних Сил України у дронах, вивчити, як вони закуповуються. Вже були заслухані керівники структур, які закуповують дрони.
“Багато приємних речей ми почули стосовно вітчизняного виробництва. Важливо вивчити, яким чином потрапляють ці дрони і РЕБ від виробника до того, хто розподіляє, який час вони перебувають на складах, і коли вони потрапляють в підрозділи та яка їхня якість, як відгукуються військові про той чи інший виріб”, — розповів нардеп.
Він додав, що поки що ТСК в процесі такої роботи. За його словами, завдання на майбутнє – відпрацювати такий алгоритм, оскільки і військова промисловість, і Збройні Сили України вперше постали перед таким викликом, тож на майбутнє треба сформувати систему.
На польському збройовому заводі стався вибух. Одна людина загинула
На півдні Польщі у Свєнтокшиському воєводстві сьогодні, 10 червня, на заводі Mesko, який виробляє боєприпаси, стався вибух, після чого розпочалась пожежа. Відомо про одного загиблого. Про це повідомляє RMF 24.
Голова заводу Ельжбета Сренявська підтвердила журналістам факт вибуху.
"У нас стався вибух у цеху ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому", — сказала вона.
Зазначається, що внаслідок вибуху, загинув 59-річний працівник заводу, ще один отримав поранення. Загалом на момент вибуху всередині приміщення було двоє людей, третя була надворі, тому й не постраждала.
Наразі причини вибуху — не відомі. Поліція і керівництво підприємства з'ясовує, що могло його спричинити. Пожежу вже загасили.
Атака безпілотниками армією РФ на Святопетрівку Запорізької області: є поранений
8-9 червня армія РФ завдала атаки FPV-безпілотниками по території прифронтової Гуляйпільської громади Запорізької області. Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий житель.
Про це сьогодні, 10 червня, повідомили у ГУ Національної поліції у Запорізькій області.
Зазначається, що поранення отримав 51-річний житель села Святопетрівка:
"Під час дронової атаки на Святопетрівку Гуляйпільської територіальної громади травми отримав 51-річний чоловік, який виконував сільськогосподарські роботи на полі. Його госпіталізували", — йдеться у повідомленні.
Війська РФ вдарили дроном по Нікополю: поранено чоловіка
Вдень, 10 червня, російська армія вдарила по Нікополю на Дніпропетровщині дроном. Через атаку поранений 45-річний чоловік.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
У містянина осколкові поранення.
"Пацієнту надали медичну допомогу. Надалі лікуватиметься амбулаторно", — розповів посадовець.
Через удар дроном пошкоджено мікроавтобус. Інші наслідки атаки уточнюють.
Росіяни не перейшли канал біля Часового Яру та не мають там значних успіхів — Волошин
Російські окупанти наразі не перейшли канал біля Часового Яру, який розділяє лінію фронту на тому напрямку. Їх заяви, про нібито захоплення великої території, не відповідають дійсності.
Про це в етері телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
"Найбільш активний найбільш гарячий напрямок, це Покровський Курахівський та Сіверський. На Сіверському напрямку за минулий тиждень наші захисники відбили 63 ворожих атаки, в районах населених пунктів Білогорівки, Верхньокам'янки Спірне", —повідомив Назар Волошин.
На Краматорському напрямку за минулий тиждень відбулось 58 штурмів в районі міста Часів Яр, Калинівка, Кліщіївка та Андріївка.
Речник угруповання військ "Хортиця" додав, що місто Часів Яр перебуває під контролем українських військових. А відео та заяви, що окупанти нібито перейшли канал та захопили велику територію, не відповідають дійсності.
"Повертаючись до їх відео скажу, так як вони його тиражують, складається враження що вони щось захопили. Але захоплюють вони в переважній більшості тільки руїни, адже вони перед тим проводять великий інтенсивний обстріл. Вони спочатку знищують, а потім розповідають що взяли якусь будівлю", — додав Волошин.
За даними речника, найактивнішим залишається Покровський напрямок.
"Найбільш інтенсивні та жорстокі бої відбуваються на Покровському напрямку. Протягом минулого тижня наших захисники відбили понад 252 ворожі атаки. Це були населені пункти Калинове, Євгенівка, Сокіл, Прогрес, Невельське, Нетайлове", — повідомив Назар Волошин.
Чоловікам, які напали на працівників ТЦК на Буковині, загрожує до семи років — підозрювані перебувають під вартою
28-річному та 43-річному жителям Вижницького району Чернівецької області, які у березні напали на працівників ТЦК, загрожує до семи років позбавлення волі. Їх підозрюють у хуліганстві. Суд обрав чоловікам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомили на сайті головного управління нацполіції області.
Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт передали для розгляду до суду. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
У Росії погрожують ударами по європейських аеродромах, де базуватимуться передані Україні F-16
Винищувачі F-16 та аеродроми за межами України, на яких вони можуть базуватися, стануть законною ціллю для Збройних сил РФ, якщо братимуть участь у бойових вильотах.
Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, передає РИА Новости.
"Якщо вони не будуть використовуватися за прямим призначенням, то не будуть (законною ціллю для ЗС РФ, — ред.), а от якщо вони братимуть участь у бойових вильотах, то, безумовно, будуть. Включаючи і аеродроми, на яких вони базуються", — сказав він.
Картаполов зазначив, що якщо літаки стоятимуть на аеродромах, як на зберіганні, звідки їх перевозитимуть в Україну, "де оснащують, проводять технічне обслуговування, і вони починають літати з українських аеродромів, то в цьому випадку претензій до "колишніх партнерів" нема".
"А от якщо вони злітають з аеродромів якоїсь країни, заходять у повітряний простір України, пускають ракети і повертаються туди, то це законна ціль. Що стосується (можливості, — ред.) збивати, ми можемо збивати будь-кого і будь-де", — наголосив депутат.
Чоловік загинув, ще двоє були поранені внаслідок удару модифікованою авіабомбою по Дергачівській громаді
10 червня російські війська завдали удару по Дементіївці Дергачівської громади Харківщини. Внаслідок удару загинув чоловік, ще двоє були поранені, розказавСуспільне Харків речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.
Попередньо, російська армія вдарила модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30, сказав Чубенко. Поранених чоловіків ушпиталили.
"У них уламкові поранення, закриті черепно-мозкові травми та поранення обличчя. Їм надана медична допомога", — сказав речник облпрокуратури.
Сили оборони уразили ракетні комплекси російських військ в Криму
Сили оборони уразили зенітні ракетні комплекси РФ в тимчасово окупованому Криму, повідомили у Генштабі.
За даними відомства, завдано ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. У зазначених районах після ударів було зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів та детонація боєкомплектів.
У Рижівці, за два кілометри від РФ, залишається дев'ять людей – староста села
У Рижівці станом на 10 червня залишається дев'ятеро людей. Це ті мешканці, які не хочуть нікуди виїжджати, розповів Суспільному староста села Сергій Анікін.
Ті люди, які лишаються в селі, це переважно 80-річні пенсіонери:
"Я вже з ними бесіду вів, але вони не хочуть. Сім — це постійні мешканці й двоє таких – курсуючих туди-сюди. Були там вчора і позавчора. Я кожен тиждень їм завожу і хліб, і продукти вожу. Раз на тиждень, але у різні дні, у різний час, але я буваю там. Я вам зараз скажу Рижівка — це Україна, все", – наголосив Сергій Анікін.
50 % села зруйноване, 50 % – більш-менш ціле, додав староста села.
Наразі там немає електрики, води, газу та Інтернету. В село не доїжджають екстрені служби. До початку вторгнення в Рижівці мешкало майже 700 людей. До масованих обстрілів лишалося близько 160. Станом на 12 березня там залишалося 143 людини.
"Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки. Активних дій немає" — ЦПД про ситуацію на кордоні Сумщини
Активних дій в прикордонні Сумщини наразі немає, Сили оборони контролюють ситуацію, а військові РФ отримали вогневе ураження. Так прокоментував ситуацію у прикордонному селі Рижівка на Сумщині керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.
За інформацією, яку опублікував Коваленко, "
"Це не початок того ж, що було на Харківщині. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є "супутником" російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Кадирівці - це інформаційна армія, ставка зроблена на інформаційну компоненту", — зазначив у своєму повідомленні Коваленко.
Станом на 8:00 порівнювати ситуацію з Харківщиною не варто, проте загроза дій РФ у прикордонні лишається.
Російські військові обстріляли з артилерії дитячий садок в Краснопіллі
Зранку 10 червня військові РФ, попередньо, з артилерії обстріляли дитячий садок у Краснопіллі на Сумщині. Цю інформацію Суспільному підтвердила в.о. голови громади Ірина Юхта. У будівлі пошкоджені вікна та газова труба. За попередньою інформацією, людей немає.
Як розповіла посадовиця, цей навчальний заклад давно перевели на дистанційну форму навчання, тому людей там не було.
З мінометів та ствольної артилерії: російські війська обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини
Російські війська впродовж доби 9 червня обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини. Вогонь вели з мінометів та ствольної артилерії.
Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада: чотири вибухи, ймовірно, зі ствольної артилерії в напрямку села Вильчики.
Семенівська громада:
- 12 вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Медведівка.
- Чотири вибухи, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Блешня.
Сновська громада: дев'ять вибухів, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Хрінівка.
Частина наданих F-16 базуватиметься не в Україні — Повітряні сили
Низка західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, розташовуватиметься на закордонних базах. У такий спосіб планують захистити винищувачі від російських ударів, а також на них навчатимуться українські пілоти.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.
За його словами, поки що чотири країни підтвердили готовність передати літаки, однак їхня кількість може збільшитися, оскільки держави поступово переводять свій авіапарк із F-16 на F-35.
"Тому цих літаків буде більше. І пропонувати, напевно, Україні їх також будуть. Що стосується 30-ти літаків, 40-ка. Тут треба розуміти, що не всі літаки, які будуть передані Україні, зараз прийдуть в Україну. Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів і авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших же пілотів", — сказав генерал.
За словами Голубцова, частина західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, буде розміщена на іноземних авіабазах.
"Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт. Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть. Буде більше пілотів – буде більше літаків в Україні", — сказав він.
Генерал зазначив, що розрахунки зроблені так, що у командуванні знають, скільки буде пілотів, скільки буде інженерів, скільки буде обслуговчого персоналу аеродромів.
"У нас є певна кількість підготовлених аеродромів і ми знаємо цифру літаків, які зайдуть цього року. Ми знаємо, скільки зайде наступного року. Якщо десь прозвучав 28 рік… Він прозвучав сьогодні, завтра може прозвучати 27-й, потім 26-й. Нам це сьогодні невідомо і, можливо, добре, що невідомо, тому що з кожною конференцією членів авіакоаліції ми отримуємо більш позитивні прогнози, більш реальні цифри, більше інформації, яка нам дозволяє цей процес зробити планомірним", — зазначив Голубцов.
Дозвіл на удари зброєю США скоротили площу безпечного простору РФ лише на 16% — ISW
Зміна політики адміністрації Байдена, що дозволяє Україні обмежено використовувати надану США зброю для ударів по деяких військових цілях на невеликій частині території РФ, зменшила площу безпечного простору Росії лише на 16%. 84% територій, які перебувають у зоні досяжності ракет ATACMS, через заборону США на удари утворюють "великий заповідник".
Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.
За словами аналітиків, політика США фактично "створила величезний заповідник" – територію РФ в зоні дії зброї, наданої США, але на якій українським силам не дозволяється завдавати нею ударів. Цю територію Росія використовує для захисту своїх бойових сил, командування і служби контролю, матеріально-технічного та тилового забезпечення.
"Політика США все ще захищає переважну більшість оперативного та глибокого тилу Росії забороняючи Україні використовувати ATACMS будь-де в РФ", — йдеться у звіті.
В Інституті припускають, що Збройні сили України можуть вражати усі легітимні військові цілі в межах досяжності з HIMARS з використанням GMLRS в Бєлгородській, Курській та Брянській областях.
"Однак далеко не ясно, чи українські сили мають на це дозвіл. Американські чиновники описали здатність України завдати удару по Росії за допомогою GMLRS як контрбатарейний вогонь і географічно прив’язані до району Харкова. Вони заявили, що ЗСУ можуть завдати ударів по російських військових об’єктах, "розгорнутих безпосередньо за кордоном", припускаючи, що Україні можуть заборонити завдавати удари) по російських військових об’єктах далі в тилу або в інших районах Курської та Брянської областей, які все ще перебувають у зоні дії GMLRS", — зазначили в ISW.
За словами аналітиків, заяви офіційних осіб США також вказують на те, що ЗМУ можуть бути обмежені в завдаванні ударів по російських військових цілях, які не беруть активної участі в наземних атаках і ударах по Україні.
Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини: поранені двоє людей
Російські війська упродовж доби обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області.
Про це в Telegram вранці 10 червня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Били по житлових кварталах, пошкодили два приватні будинки. Внаслідок російської збройної агресії поранені двоє людей, йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, військові РФ минулої доби обстрілювали Іванівку, Олександрівку, Велетенське, Янтарне, Томина Балка, Молодецьке, Берислав, Дудчани, Осокорівка, Качкарівку, Республіканець та Херсон.
Міномети, артилерія та дрони: армія РФ завдала по Сумщині 76 ударів
Вночі та зранку військові РФ здійснили 15 обстрілів Сумської області, зафіксовано 76 вибухів.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
По Миропільській громаді вдарили з артилерії (3 вибухи).
Миколаївську громаду атакували FPV дронами (7 вибухів).
На Хотінську громаду скинули 5 мін.
У️ Великописарівській громаді були обстріли з мінометів (13 вибухів).
Білопільську громаду обстрілювали з мінометів (1 вибух) та артилерії (7 вибухів).
У Шалигинській громаді був мінометний обстріл (8 вибухів).
По Дружбівській громаді вдарили з мінометів (15 вибухів).
Краснопільську громаду обстрілювали з артилерії (10 вибухів) та мінометів (5 вибухів).
Середино-Будську громаду атакували FPV дронами (2 вибухи).
У Чорному морі 10 червня перебуває один російський корабель — ВМС ЗСУ
Станом на ранок 10 червня, РФ вивела у Чорне море на бойове чергування один корабель.
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗС України у Telegram.
Водночас в Азовському морі вісім кораблів РФ, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет. В Середземному морі два російські судна.
Крім того, минулої доби, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря чотири судна, з них чотири рухались з протоки Босфор. До Чорного моря прохід Керченською протокою здійснили сім суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — уточнили у ВМС ЗСУ.
Одна людина загинула через російський обстріл Часового Яру — ОВА
За минулу добу, 9 червня, через російські обстріли Донеччини загинув один житель області.
Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.
Одна людина загинула через атаку армії РФ на місто Часів Яр.
Загалом, від початку повномасштабного вторгнення — з лютого 2022 року — російські військові вбили 1994 жителя Донеччини, 4999 — поранені, без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Військові РФ вдарили по Нікопольщині з артилерії та дронами: є руйнування
У ніч на 10 червня російська армія декілька разів била по Нікопольському району Дніпропетровщини з артилерії та дронами-камікадзе.
Про це мовиться у Telegram-каналі начальника обласної військової адміністрації Сергій Лисака.
Ввечері, 9 травня, армія РФ двічі била по району. З артилерії – по Марганецькій громаді, дроном-камікадзе – по Покровській. Через атаки там пошкоджені парник та приватний рибальський човен.
На ранок під ударом опинилися Нікополь та Мирівська громада. Пошкоджені чотири приватні будинки, дві господарські споруди, гараж, газогони та лінія електропередач.
Загиблих та поранених внаслідок російських атак немає, написав посадовець.
Упродовж доби армія РФ завдала 523 удари по восьми населених пунктах Запорізької області
Минулої доби, 9 червня, російські військові завдали 523 удари по території восьми населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів армією РФ загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 10 червня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Армія РФ завдала 523 удари по території восьми міст та сіл Запорізької області:
- три авіаційні удари завдала по території Гуляйполя, Роботиного та Лобкового;
- 20 разів з реактивних систем залпового вогню обстріляла Новоандріївку, Малу Токмачку та Роботине;
- 206 БпЛА атак здійснила по території Гуляйполя, Левадного, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Новоандріївки;
- 294 рази з артилерії обстріляла територію Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки.
"Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житла", — йдеться у повідомленні.
В окупованому Криму вночі пролунали вибухи: що відомо
Вночі 10 червня у різних районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Зокрема, серію вибухів чули в Євпаторії.
Про це Суспільне Крим розповів місцевий житель.
Він зазначив, що вибухи пролунали близько 01:00 ночі.
"Дуже потужні вибухи було чути. Близько 10 вибухів різної сили, від деяких тремтіли вікна", — повідомив житель Євпаторії.
За інформацією Telegram-каналу "Крымский ветер", до 6-8 вибухів чули у Перекопському, Джанкойському районах та селищі Первомайське. Також 4 потужні вибухи, від яких "стіни тремтіли", чули в Євпаторії та Сакському районі, у селі Михайлівка Сакського району синхронно з вибухами зникла електрика.
Урсула фон дер Ляєн: "Моя мета — створити більшість у Європарламенті з тими, хто є проукраїнським"
Нова більшість у парламенті Євросоюзу має бути "проєвропейською та проукраїнською".
Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції, повідомляє кореспондентка Суспільного з Брюсселя.
"Я завжди говорила, що хочу створити широку більшість для сильної Європи. У своєму першому мандаті я продемонструвала, чого може досягти сильна Європа. Моя мета — продовжити цей шлях з тими, хто є проєвропейським, проукраїнським, за верховенство права, і з завтрашнього дня ця робота починається знову", — сказала вона.
Президентка ЄК привітала з перемогою свою Європейську народну партію, яка посіла перше місце на виборах до Європарламенту, та заявила, що боротиметься за сильну Європу.
"Сьогодні хороший день для Європейської народної партії. Ми виграли європейські вибори. Ми, безумовно, найсильніша партія. Ми є якорем стабільності, і виборці визнають наше лідерство протягом останніх п'яти років", — підкреслила політикиня.
Фон дер Ляєн відзначила, що упродовж останніх тижнів провела передвиборчу кампанію по всій Європі, відвідавши 17 країн і 31 місто та побачила "велику впевненість і довіру до Європейського Союзу".
"Ці вибори дали нам два меседжі. По-перше, в центрі залишається більшість за сильну Європу, і це має вирішальне значення для стабільності. Іншими словами, центр тримається. Але це також правда, що крайні ліві й праві отримали підтримку, і саме тому цей результат покладає велику відповідальність на партії в центрі", — сказала голова Єврокомісії.
Вона поінформувала, що її Європейська народна партія звернеться для переговорів до інших європейських сил — S&D та Renew.
"Ми можемо розходитися в окремих питаннях, але ми всі зацікавлені в стабільності і всі хочемо сильної та ефективної Європи. Тому протягом усієї своєї кампанії я наполегливо працювала над створенням широкої та ефективної більшості проєвропейських сил. І саме тому, починаючи з завтрашнього дня, ми звернемося до великих політичних сил, які сформували цю платформу. Це S&D та Renew", — сказала фон дер Ляєн .
"Сили ззовні та зсередини намагаються дестабілізувати наші суспільства та послабити Європу. Ми ніколи не дозволимо цьому статися. І саме тому я щодня борюся за сильну Європу. І ці результати виборів показують, що більшість європейців хочуть сильної Європи", — відзначила .
Вона підсумувала, що ці вибори не відбуваються у вакуумі, а світ навколо нестабільний.
"Сили ззовні та зсередини намагаються дестабілізувати наші суспільства та послабити Європу. Ми ніколи не дозволимо цьому статися. І саме тому я щодня борюся за сильну Європу. І ці результати виборів показують, що більшість європейців хочуть сильної Європи", — відзначила президентка ЄК.
Європейська народна партія (ЄНП), до якої належить голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, за попередніми даними, перемагає на виборах до Європарламенту.
На війні в Україні РФ за добу втратила літак, 51 артсистему та 1190 військових — Генштаб
Станом на ранок 10 червня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 519 750 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1190 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 7879 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15144 (+13) од,
- артилерійських систем – 13644 (+51) од,
- РСЗВ – 1098 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 837 (+1) од,
- літаків – 358 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11010 (+28),
- крилаті ракети ‒ 2278 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18618 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2267 (+14).
Дані уточнюються.
Сили оборони вдарили по радіолокаційній станції російських окупантів — Генштаб
Підрозділи української авіації та ракетних військ і артилерії упродовж неділі, 9 червня, завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу російських військ та їхньої військової техніки, одному засобу ППО армії РФ, двох засобах артилерії, радіолокаційній станції російських окупантів та складу боєкомплекту.
Про це повідомив у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що на фронті протягом 9 червня відбулося 73 бойові зіткнення. Російські загарбники завдали по території України три ракетні удари із застосуванням трьох ракет та 53 авіаційні удари із застосуванням 69 КАБів, залучити 529 дронів-камікадзе. Армія Росії здійснила 2888 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.