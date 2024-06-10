Окупантам треба звикнути до ударів по російським комплексам ППО в Криму — Лакійчук

Окупанти мають звикнути до регулярних ударів ЗСУ по засобах російської ППО в Криму. Українські військові працюють професійно, тому Росії не вдається відбивати атаки на свої військові об'єкти.

Про це, а також про стратегію ураження російських військових об'єктів розповів Суспільне Крим Павло Лакійчук, керівник безпекових програм центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

"Зазвичай, для того, щоб нанести ефективні удари — ракетні, дронові, комбіновані — по тих чи інших цілях, треба створити повітряний коридор, щоб наші ракети і літаки були поза зоною враження противника. Такий коридор створюється ефективними ударами по ворожій ППО. Це зазвичай Джанкой, Чорноморське, Євпаторія, Севастополь. Зараз додається східний Крим. У тому напрямку нищаться ворожі радари, ракетні системи", — пояснив він.

Павло Лакійчук зазначив, що окупантам вже не вдається відбити атаки, оскільки ЗСУ працюють професійно, знаючи точні координати цілей, а також застосовуваючи відповідні засоби ураження комплексно.

"Зараз, якщо HARM у повітрі, вони (окупанти — ред.) просто вимикають свої радіолокаційні станції, щоб вони туди не потрапили. Ну, і відповідно, якщо радіолокаційні станції вимкнуті, то ті ракети, які летять на пускові установки, вони відбити не можуть, вони сліпі. Ця тактика грамотна, комбінована. Наші військові набувають досвід. Навіть розробники не очікували таких способів застосування своєї зброї, такої ефективності", — розповів він.

За його словами, окупанти поки можуть замінювати ураженні комплекси ППО.

"По Криму говорити сенсу немає. Можна дивитися на статистику по логістиці. По мірі вибивання цих комплексів, вони (окупанти — ред.) дістають нові, везуть з Далекого Сходу. На днях прийшла інформація, що їх везуть з острова Сахалін, там знімають засоби ППО, щоб доставити їх на війну в Україну", — зазначив Павло Лакійчук.

Він додав, що поки комплексів ППО у окупантів достатньо, у них вони є в різних модифікаціях. За його словами, російські військові використовували їх не тільки за прямим призначенням, але також як ракети класу "Земля-земля", запускаючи їх у бік Херсона, Харькова та Запоріжжя.

Він розповів, що комплекси ППО окупантів українські військові ліквідують завдяки ураженням ATACMS чи Storm Shadow по російських радіолокаційних системах.

"Зазвичай запускають спочатку HARM, щоб вивести з ладу радіолокаційну станцію. А далі по комплексу прилітають вже ракети, які призначені для ураження", — пояснив Павло Лакійчук.