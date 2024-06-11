Адміністрація Джо Байдена дозволила українській бригаді спеціального призначення "Азов" використовувати американську зброю, скасувавши заборону, накладену близько десяти років тому. У полку "Азов" повідомили, що посольство США в Україні підтвердило цю інформацію.

Як повідомляє The Washington Post з посиланням на Держдеп США.

Зазначається, що бригада "Азов" відома своєю обороною "Азовсталі" у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бійці бригади вважаються особливо ефективними на полі бою.

Як пише видання, приблизно десять років тому бійцям "Азову" було заборонено використовувати американську зброю, оскільки офіційні особи США підозрювали, що деякі із засновників підрозділу дотримувалися расистських, ксенофобських та ультранаціоналістичних поглядів, а правозахисники ООН звинуватили "Азов" у порушеннях гуманітарних норм.

Тепер бригада, яка увійшла до складу Національної гвардії України, матиме доступ до такої ж військової допомоги США, як і будь-який інший український підрозділ.

"Українська 12-та бригада спеціального призначення "Азов" пройшла перевірку Ліхі, яку проводив Державний департамент США", — йдеться в заяві агентства, посилаючись на "Закон Ліхі", який забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, що вчинили серйозні порушення прав людини.

Держдепартамент не виявив жодних доказів таких порушень, йдеться в його заяві.

Представник Державного департаменту відмовився повідомити, коли було знято заборону та чи потрапила американська зброя до військових "Азову".

Підкреслюється, що скасування заборони було пріоритетом для українських чиновників, які стверджували, що бригада могла б бути більш ефективною під час оборони "Азовсталі" у 2022 році, якби мала доступ до американського озброєння. Членам бригади також було заборонено відвідувати навчання, організоване американськими військовими.

У бригаді повідомили, що посольство США в Україні підтвердило інформацію, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії пройшла передбачену законодавством США перевірку і має право на отримання американської допомоги у сфері безпеки.

"Це стало результатом тривалої та кропіткої роботи, яку військовослужбовці «Азову» систематично вели в площині боротьби з успішними результатами діяльності російської пропаганди. Брехня про "Азов", котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару", — йдеться у повідомленні.

"Азовці" подякували МВС, командуванню Нацгвардії, посольству України у США та "всім, хто відкрито або кулуарно долучився до подолання цієї заборони".

"Отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність "Азову", але, що найголовніше, сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу бригади", — йдеться у повідомленні.

У квітні 2024 року командир бригади спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко закликав виключити бригаду із законопроєкту про оборонні асигнування США, бо це не дозволяє "Азову" надавати західне озброєння.