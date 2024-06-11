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Німеччина передасть Україні третю систему Patriot і установки IRIS-T — Шольц
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Німеччина передасть Україні третю систему Patriot і установки IRIS-T — Шольц

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Німеччина протягом наступних місяців передасть Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot, а також установки IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, ракети та боєприпаси.

Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні.

За його словами, з 24 лютого 2022 року ФРН надала Україні допомоги приблизно на 28 мільярдів євро і "ці кошти також були направлені на підтримку громадян".

"Але українська армія зараз має термінову потребу у боєприпасах та зброї для оборони. Саме тому ми передамо третю систему протиповітряної оборони Патріот і також інші системи ППО з різноманітним озброєнням. Ракети та артилерійські боєприпаси, усе це буде забезпечено в найближчі тижні та місяці", — сказав канцлер Німеччини.

Шольц наголосив, що підтримка німецької ініціативи з посилення української ППО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує щонайменше 7 систем Patriot додатково, щоб "закрити основні наші міські агломерації найближчим часом. І це буде драйвером збереження нормального життя".

31 травня Міністерство закордонних справ Німеччини оголосило, що передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot та додаткову військову допомогу на 500 мільйонів євро.

Передання систем Patriot для України

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Відомо, що українські військові 6 травня розпочали навчання на Patriot у Німеччині, після чого їх із системами перенаправлять в Україну. Це буде не раніше кінця червня.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз американську систему використали у боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

  • максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;
  • максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;
  • мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.

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