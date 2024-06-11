Європейська комісія сьогодні, 11 червня, запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які були вимушені рятувалися від повномасштабної війни Росії проти України, ще на рік – з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Єврокомісії.

У ЄК зазначили, що на тлі продовження російських атак на цивільну й життєво важливу інфраструктуру, в Україні не існує жодних умов для безпечного повернення українських біженців. Тому комісія вважає, що підстави для надання тимчасового захисту не зникли й що слід продовжити їх ще на рік.

"Єврокомісія представить свою пропозицію Раді міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ 13 червня. Тоді Рада ЄС має офіційно схвалити цю пропозицію", – йдеться у повідомленні. Наразі майже 4,2 мільйона переміщених осіб з України користуються тимчасовим захистом в країнах-членах Євросоюзу, серед яких третина – діти.

Станом на січень 2024 року, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у світі зафіксовано понад 6,3 млн біженців з України, найбільше — майже 60% — прийняла Польща.