Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року
БіженціЄСУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуЖиттяПолітикаСвітДіти

Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Українські біженці, Євросоюз
Українські біженці у пункті реєстрації на Tauron Arena оформлюють національний ідентифікаційний номер PESEL, Краків, Польща, 13 квітня 2022 року. Getty Images

Європейська комісія сьогодні, 11 червня, запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які були вимушені рятувалися від повномасштабної війни Росії проти України, ще на рік – з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Єврокомісії.

У ЄК зазначили, що на тлі продовження російських атак на цивільну й життєво важливу інфраструктуру, в Україні не існує жодних умов для безпечного повернення українських біженців. Тому комісія вважає, що підстави для надання тимчасового захисту не зникли й що слід продовжити їх ще на рік.

"Єврокомісія представить свою пропозицію Раді міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ 13 червня. Тоді Рада ЄС має офіційно схвалити цю пропозицію", – йдеться у повідомленні. Наразі майже 4,2 мільйона переміщених осіб з України користуються тимчасовим захистом в країнах-членах Євросоюзу, серед яких третина – діти.

Станом на січень 2024 року, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у світі зафіксовано понад 6,3 млн біженців з України, найбільше — майже 60% — прийняла Польща.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Український розвідувальний дрон
В Україні з'явилися Сили безпілотних систем, Естонія надала новий пакет допомоги. 840 день війни. Онлайн
Що відомо про посадовця, загиблого внаслідок замаху у Запоріжжі
Що відомо про посадовця, загиблого внаслідок замаху у Запоріжжі
Співачка Мадонна підтримала Саміт миру у Швейцарії і закликала захистити українських дітей
Співачка Мадонна підтримала Саміт миру у Швейцарії і закликала захистити від РФ українських дітей
Інформація про смерть колишнього мера Куп'янська Мацегори, якого обвинувачують у держзраді, потребує уточнення — ГУР
Інформація про смерть колишнього мера Куп'янська Мацегори, якого обвинувачують у держзраді, потребує уточнення — ГУР

Вибір редакції
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Дізнайтесь більше
Зеленський про повернення українських біженців
Зеленський про українських біженців: "Після закінчення війни я впевнений, що всі приїдуть відновлювати державу"
Майже 10 млн переселенців у Судані — найбільше у світі
У Судані кількість ВПО наближається до 10 млн — це як населення Лондона
У Німеччині зникла 9-річна дівчинка з України
У Німеччині зникла 9-річна дівчинка з України
Паспорт
Роботу ДП "Документ" за кордоном продовжили ще на 6 місяців — Мінреінтеграції
На початок