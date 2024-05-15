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Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони відбудеться у червні
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Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони відбудеться у червні

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13 червня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони
Рада Україна-НАТО, 10 січня 2024 рік. з сайту NATO

Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони відбудеться 13 червня.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

Зазначається, що міністри оборони країн Альянсу зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 13 і 14 червня 2024 року. Засідання проходитиме під головуванням Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"13 червня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони", — йдеться у повідомленні.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

Рада Україна — НАТО

Створення Ради Україна — НАТО є одним з трьох елементів пакета, щоб Україна ще більше наблизилася до НАТО і до членства в Альянсі.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг під час саміту у Вільнюсі пояснив, чим робота Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від попередньої комісії. За його словами, члени Ради зможуть ухвалювати рішення на рівні союзників по Альянсу.

За словами генсека, такі зустрічі можуть відбуватися на різних рівнях.

Перше засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу відбулося у Брюсселі 29 листопада 2023 року. На засіданні затвердили "амбітну" програму роботи на 2024 рік, яка включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію. Крім того, НАТО надало рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні.

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