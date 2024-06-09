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Save Ukraine повідомляє про повернення з Росії додому ще однієї дитини
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Save Ukraine повідомляє про повернення з Росії додому ще однієї дитини

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Save Ukraine повідомляє про повернення з Росії додому ще однієї дитини
Команда Save Ukraine повідомляє про повернення з Росії додому ще однієї дитини — 17-річної Ілони. Скрін відео Save Ukraine

Команда Save Ukraine повідомляє про повернення з Росії додому ще однієї дитини — 17-річної Ілони.

Про це написав керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

"Попри низку складних викликів, команді Save Ukraine вдалося докласти максимум зусиль, і викрадена дівчина нарешті на рідній українській землі. Попереду — зустріч з мамою. Щасливі бути причетним до цієї неймовірної місії", — написав Кулеба.

Раніше, 7 червня, керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба у своєму Telegram повідомив, що команда Save Ukraine евакуювала з тимчасово окупованих територій трьох дітей, серед яких одна — позбавлена батьківського піклування.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

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