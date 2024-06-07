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Команда Save Ukraine повернула з окупації повернула ще трьох українських дітей
ДІТИЕвакуаціяВторгнення Росії в УкраїнуВійнаДіти

Команда Save Ukraine повернула з окупації повернула ще трьох українських дітей

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Команда Save Ukraine повернула троє дітей із окупації
Команда Save Ukraine повернула троє дітей із окупації 6 червня 2024 року. Telegram/Save Ukraine

Команда Save Ukraine евакуювала з тимчасово окупованих територій трьох дітей, серед яких одна — позбавлена батьківського піклування.

Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба у своєму Telegram

За його словам, цього разу місія була особливо складною. Родинам довелося пройти низку блокпостів, на кожному з яких — ретельна перевірка документів.

"Усі ці труднощі однозначно варті дитячих посмішок, які зʼявляються щоразу, коли врятовані діти бачать наш рідний синьо-жовтий прапор", — пише Кулеба.

керівник благодійної організації повідомив, що загалом команді вдалося повернути 359 юних українців.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

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