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Вибухи на Миколаївщині, вибори у ЄС та вимкнення електрики: головні новини ранку 9 червня
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Вибухи на Миколаївщині, вибори у ЄС та вимкнення електрики: головні новини ранку 9 червня

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Європарламент
Зала Європейського парламенту. AP

Вночі у Миколаєві пролунали вибухи, останній день виборів до Європарламенту та полегшення у ситуації з відключеннями світла в Україні — Суспільне зібрало головні новини ранку станом на 9 червня.

Відключення світла

Сьогодні на території України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії починаючи з 20:00 і до 22:00 для промислових і побутових споживачів, повідомили в "Укренерго".

Електропостачання для об'єктів критичної інфраструктури — обмежуватись не буде.

Контекст: через масований обстріл Росією в Україні електростанції знищені, виведені з ладу, або перебувають на ремонті. Через це "Укренерго" запроваджує екстренні та погодинні вимкнення електроенергії.

Вибухи в Миколаєві

Близько опівночі в Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. На момент вибуху в місті повітряну тривогу не оголошували. Міська та обласна влада наразі не коментували ситуацію.

Останній день виборів до Європарламенту

З 6 червня у 27 країнах Євросоюзу стартували вибори до Європейського парламенту. Сьогодні — останній день голосування. Під час цих виборів близько 400 мільйонів європейців обиратимуть 720 депутатів. Нині у Європарламенті 705 місць, на цьогорічних виборах кількість зросте до 720.

Наступні пʼять років парламентарі прийматимуть рішення щодо нових законів в Євросоюзі, затверджуватимуть бюджет, контролюватимуть фінанси й усі інституції ЄС.

Сьогодні також відбудуться й голосування до парламентів у низці країн Євросоюзу, зокрема у Німеччині та Болгарії.

У Парижі затримали трьох молдаван за написи "Французькі солдати в Україні"

В Парижі затримали трьох громадян Молдови. Їх підозрюють у тому, що вони малювали графіті з трунами та написом "Французькі солдати в Україні", пише BFM TV.

Графіті виявили 7 червня у сьомому окрузі Парижа. Скільки всього було зроблено таких малюнків — невідомо. У цей час в Парижі перебував український президент Володимир Зеленський.

Першого числа цього місяця біля Ейфелевої вежі невідомі встановили п'ять фальшивих трун залитих гіпсом. Їх загорнули у французькі прапори, там також був напис "Французькі солдати в Україні". Того ж дня в Парижі затримали трьох чоловіків — водія вантажівки, якою перевозили труни, та ще двох чоловіків, які збиралися сісти на автобус до Берліна.

Контекст: президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, щоб відправити військових інструкторів до України, аби вони навчали ЗСУ.

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