У Болгарії проведуть дострокові парламентські та європейські вибори

Громадяни Болгарії 9 червня водночас оберуть депутатів Народних зборів (однопалатний парламент) та депутатів до Європарламенту.

Про це повідомляє болгарський суспільний мовник BNT.

Загалом по країні о сьомій за місцевим часом відкриють двері 12 869 виборчих дільниць. Будуть бюлетені двох кольорів: зелений — до болгарського парламенту та синій — до європейського, розповідає голова ЦВК Камелія Нейкова. Усі дільниці для голосування у суботу були перевірені та взяті під охорону поліцією та жандармерією.

На 240 місць у парламенті Болгарії претендують представники 20 політичних партій та 11 коаліцій. За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), за депутатські мандати борються 6 100 кандидатів, а за місця у Європарламенті – 418.

Проголосувати на дострокових парламентських виборах можна буде спеціальними машинами для голосування або за допомогою паперових бюлетенів.

Цетральна виборча комісія спільно з Міністерством внутрішніх справ пообіцяла докласти всіх зусиль, аби вибори пройшли спокійно і без перерв у процесі голосування.

Вибори до Європарламенту 2024

З 6 червня у 27 країнах Євросоюзу стартували вибори до Європейського парламенту. Близько 400 мільйонів виборців обиратимуть 720 депутатів. Нині у Європарламенті 705 місць, на цьогорічних виборах кількість зросте до 720 — їх пропорційно розподілять між країнами, що займали депутати від Британії, які після Брексіту не беруть участь у виборах.

Наступні пʼять років парламентарі прийматимуть рішення щодо нових законів в Євросоюзі, затверджуватимуть бюджет, контролюватимуть фінанси й усі інституції ЄС.

Явку на виборах передбачити важко, оскільки в деяких країнах приходять голосувати 10% виборців, а в деяких — до 80%.