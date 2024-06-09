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У Нідерландах день не працюватимуть відділки поліції на знак протесту: у чому причина
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У Нідерландах день не працюватимуть відділки поліції на знак протесту: у чому причина

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У вівторок, 11 червня, усі публічні поліцейські відділки Нідерландів закриються на 24 години на знак протесту проти гідної схеми дострокового виходу поліцейських на пенсію.

Про це заявили профспілки поліції країни.

Минулого місяця поліцейські профспілки розпочали першу трудову акцію щодо проблеми дострокового виходу на пенсію. Офіцери припинили виписувати штрафи за дрібні правопорушення. Поліцейська профспілка ANPV попередила, що це триватиме без угоди, і слід очікувати більш серйозних демонстрацій.

"Очевидно, потрібно чимало, щоб переконати роботодавців і політиків у тому, що поліцейська робота — важка праця, а отже, гідна схема дострокового виходу на пенсію — просто знак поваги та вдячності", — заявила поліцейська профспілка ще минулого місяця.

Через протест 11 червня не можна подати заяву у відділеннях поліції. Заплановані зустрічі перенесені на інший час. Залишаються доступними екстрений номер 112 та довідковий номер 0900-8844. Офіцери присутні і продовжують працювати.

Проблема дострокового виходу на пенсію

У Нідерландах є так звана схема дострокового виходу на пенсію "Regeling voor Vervroegde Uittreding" (RVU), яка випливає з Пенсійної угоди 2019 року і призначена для критичних професій, серед яких — поліцейські. Це державна програма, за допомогою якої можна на три роки раніше піти на пенсію.

Однак існує багато незадоволення точними умовами цієї Пенсійної угоди. До того ж вона закінчується в кінці 2025 року. За словами профспілок, занадто багато людей відчувають брак грошей через такий "достроковий вихід на пенсію".

Профспілки заявляють, що продовжуватимуть кампанію, поки не буде результату. Якщо це не призведе до бажаного результату, профспілки поліції повторять акцію через тиждень.

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