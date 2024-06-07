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Бої у Вовчанську, атаки на Часів Яр та в бік Покровська й Сіверська. Тиждень на фронтах
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Бої у Вовчанську, атаки на Часів Яр та в бік Покровська й Сіверська. Тиждень на фронтах

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Українські військові готуються до пострілу зі 120-мм міномету в Донецькій області
Українські військові готуються до пострілу зі 120-мм міномету на передовій в Донецькій області, 4 червня 2024 року. AP/Oleg Petrasiuk

Росіяни намагаються просунутися в бік Липців на півночі Харківщини та ведуть вуличні бої у Вовчанську. Сили оборони також відбивають атаки у напрямку Купʼянська, Сіверська, Покровська, Часового Яру та на півдні країни. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Північ Харківщини

На цьому напрямку росіяни намагаються атакувати від Глибокого в бік Липців. Також бої поблизу Лукʼянців і східніше — в районі Вовчанська.

Харківський напрямок 7 червня 2024
Харківський напрямок 7 червня 2024. Графіка: Суспільне

Купʼянський та Лиманський напрямки

На північному сході від Купʼянська армія РФ тисне в районі Синьківки, на південному сході — атаки росіян поблизу Берестового та Стельмахівки. Також бої ще південніше — біля Новоєгорівки та від неї на захід — в бік Дружелюбівки і Чернещини.

На Лиманському напрямку — бої в районі Тернів (це на північному сході від Лимана). Тут росіяни наступають від окупованої Кремінної.

Сіверський напрямок

Атаки російських військових на Сіверськ з півночі (Білогорівка), сходу (Верхньокам’янське), та з півдня (Виїмка, Роздолівка).

Краматорський напрямок

Армія РФ продовжує штурми в бік Часового Яру з півночі — від Богданівки, та з півдня — в районі Іванівського. Також на цьому напрямку атаки південніше — поблизу Андріївки та Кліщіївки.

Краматорський напрямок 7 червня 2024
Краматорський напрямок 7 червня 2024. Графіка: Суспільне

Покровський напрямок

В бік Покровська росіяни наступають по лінії Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Яснобродівка, та на захід від Уманського та Нетайлового. Також бої південніше — поблизу Невельського.

Курахівський напрямок

Від захопленої Марʼїнки армія РФ атакує західніше, поблизу Георгіївки, Парасковіївки та у напрямку Водяного. Також штурми росіян на північ від міста, біля Красногорівки.

Південь

На півдні Донеччини російські військові наступають біля Старомайорського та Урожайного.

На Запоріжжі Сили оборони відбивають атаки в районі Роботиного — північніше селища — в бік Новоданилівки та Малої Токмачки й на північному заході від Роботиного — поблизу Малих Щербаків і у напрямку Новодар’ївки.

На лівому березі Дніпра в Херсонській області українські військові тримають плацдарм в районі Кринок.

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