Генштаб: на фронті цієї доби вже відбулося близько 30 бойових зіткнень

На фронті від початку поточної доби відбулося 28 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили 472 обстріли позицій українських військ та населених пунктів із різних типів озброєнь. Також військо РФ завдало два ракетних удари із застосуванням шести ракет та 28 ударів дронами-камікадзе.

Про це інформує Генштаб ЗСУ станом на 10.30 понеділка, 3 червня.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 78 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за минулу добу загалом військо РФ завдало по позиціях українських військ та населених пунктах чотири ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет, 39 авіаударів із застосуванням 63 КАБів, понад 2500 обстрілів із різних типів озброєння, в тому числі 89 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

За даними Генштабу, росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Стариця, Білий Колодязь, Вовчанськ, Іванівка, Старий Салтів, Вовчанські Хутори, Ветеринарне, Шестакове, Зелене, Нескучне, П’ятихатки Харківської області та по місту Харків з повітряного простору РФ (з районів російських населених пунктів Середа, Короча та Шебекіно Білгородської області); Лиман, Костянтинівка, Дружба, Прогрес, Євгенівка, Карлівка, Олександропіль, Курахове Донецької області; Нове Запоріжжя, П’ятихатки Запорізької області.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу російського окупаційного війська та кілька інших важливих об’єктів, зокрема два пункти управління та два засоби ППО.

“Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також ворог втратив 14 танків, 22 бойових броньованих машини, 47 артилерійських систем, одну РСЗВ, три засоби ППО, 40 БпЛА ОТР, 67 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки”, — йдеться у зведенні.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку від початку доби активних штурмових дій війська РФ не відбувалось, українські захисники продовжують нарощувати оборонні спроможності.

За минулу добу загальні втрати росіян на цьому напрямку склали 130 окупантів РФ, із них 59 – безповоротні, та 40 одиниць озброєнь і військової техніки. Знищено три танки, бойову броньовану машину, одну артилерійську систему, 14 БпЛА, 12 автомобілів, три одиниці спецтехніки. Пошкоджено – один танк, дві артсистеми, два автомобілі та одну одиницю спеціальної техніки. Крім того, уражено три склади з боєприпасами, один склад ПММ та 12 бліндажів окупантів РФ.

На Куп’янському напрямку триває атака росіян в районі Невського. Ситуація напружена.

В районі Тернів на Лиманському напрямку спроба окупантів РФ наблизитися до позицій українських військ успіху не мала.

На Сіверському напрямку від початку доби військо РФ здійснило уже п’ять спроб прорвати українські оборонні рубежі в районах Виїмки та Роздолівки. Одну атаку відбито, чотири – тривають. Ситуація контрольована.

В районі Кліщіївки на Краматорському напрямку відбито атаку росіян, триває бій біля Іванівського. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Покровському напрямку ситуація залишається загостреною – наразі триває 11 боєзіткнень в районах Зеленого Поля, Новопокровська, Новоселівки Першої, Калинового та Невельського. Ситуація під контролем Сил оборони України.

Учора російські окупанти на цьому напрямку втратили 400 військових, з них 134 – безповоротні втрати. Знищено один танк, три ББМ та сім артсистем. Пошкоджено чотири бойові броньовані машини, дві гармати та автомобіль.

На Курахівському напрямку в районах Парасковіївки та Водяного тривають три боєзіткнення. Українські захисники контролюють ситуацію. Втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку зупинено дві спроби війська РФ просунутися в напрямках Роботиного та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито атаку війська РФ в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.