Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Війська РФ здійснили 102 атаки, бої тривають на чотирьох напрямках — Генштаб
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуВійна

Війська РФ здійснили 102 атаки, бої тривають на чотирьох напрямках — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
війна, ЗСУ
Українські військові стріляють з гармати. Генштаб ЗСУ

З початку доби армія РФ здійснила 102 атаки на позиції українських військ по всій протяжності фронту. Бої тривають на Харківському, Куп’янському, Сіверському та Покровському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Тривають бої в районі Вовчанська. Російські окупанти завдають авіаційних ударів на півночі Харківщини із застосуванням керованих авіабомб. На даний час росіяни завдали уже щонайменше 10 ударів КАБами з напрямків Бєлгорода і Шебекіно, РФ.

На Куп’янському напрямку російські війська 15 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Два бойові зіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян з початку доби зросла до 21. 10 з них ще тривають в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Покровському напрямку наразі відбувається 11 боїв. Загальна кількість зіткнень за сьогодні зросла до 35.

"Безповоротні втрати ворога на напрямку складають майже 290 осіб вбитими і пораненими, знищено чотири бойові броньовані машини, чотири артсистеми та шість одиниць автомобільної техніки. Пошкоджено дві ББМ, одну артсистему та 1 одиницю автотранспортної техніки", — йдеться у повідомленні.

На напрямку росіяни застосовують КАБи. Також авіабомбами атакують Костянстинівку та Михайлівку на Курахівському напрямку та Золоту Ниву на Времієвському.

Крім того, війська РФ почали активніше діяти на Оріхівському напрямку, зокрема в районі Малої Токмачки. Росіяни здійснили протягом дня сім атак.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Лінія електропередач
Укренерго попереджає про дефіцит в енергосистемі і відключення світла 4 червня
Віцепрезидентка США Камала Гарріс
Камала Гарріс представлятиме США на саміті миру у Швейцарії Важливо
Загибель підлітка на станції фунікулера: співробітнику УДО продовжили запобіжний захід
Загибель підлітка на станції фунікулера: співробітнику УДО продовжили запобіжний захід
Російський військовий, який знущався з українських військовополонених на Харківщині
Російський військовий, який знущався з українських військовополонених на Харківщині, воює в Україні з 2014 року

Вибір редакції
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Дізнайтесь більше
Генштаб ЗСУ зведення, війна в Україні
Генштаб: на фронті цієї доби вже відбулося близько 30 бойових зіткнень
Генштаб ЗСУ втрати ворога, армія РФ, війна в Україні
На війні в Україні РФ втратила 1270 військових за добу — Генштаб
Самохідна гаубиця, зСУ
На фронті відбулося 55 бойових зіткнень. Найгарячіше — на Покровському напрямку — Генштаб
Український військовослужбовець, ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень з російськими окупантами — Генштаб
На початок