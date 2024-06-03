З початку доби армія РФ здійснила 102 атаки на позиції українських військ по всій протяжності фронту. Бої тривають на Харківському, Куп’янському, Сіверському та Покровському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Тривають бої в районі Вовчанська. Російські окупанти завдають авіаційних ударів на півночі Харківщини із застосуванням керованих авіабомб. На даний час росіяни завдали уже щонайменше 10 ударів КАБами з напрямків Бєлгорода і Шебекіно, РФ.

На Куп’янському напрямку російські війська 15 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Два бойові зіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян з початку доби зросла до 21. 10 з них ще тривають в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Покровському напрямку наразі відбувається 11 боїв. Загальна кількість зіткнень за сьогодні зросла до 35.

"Безповоротні втрати ворога на напрямку складають майже 290 осіб вбитими і пораненими, знищено чотири бойові броньовані машини, чотири артсистеми та шість одиниць автомобільної техніки. Пошкоджено дві ББМ, одну артсистему та 1 одиницю автотранспортної техніки", — йдеться у повідомленні.

На напрямку росіяни застосовують КАБи. Також авіабомбами атакують Костянстинівку та Михайлівку на Курахівському напрямку та Золоту Ниву на Времієвському.

Крім того, війська РФ почали активніше діяти на Оріхівському напрямку, зокрема в районі Малої Токмачки. Росіяни здійснили протягом дня сім атак.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.