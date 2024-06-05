Генштаб: на фронті станом на ранок вже відбулося біля 40 бойових зіткнень

На фронті станом на 10:30 5 червня вже відбулося 38 бойових зіткнень. Окупанти РФ здійснили два авіаудари із застосуванням шести КАБів, 550 обстрілів позицій українських військ. Також військо РФ задіяло для ударів 19 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні.

Протягом минулої доби, за даними Генштабу, на фронті відбулося 110 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, військо РФ завдало по позиціях українських військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням 4 ракет, 61 авіаудар (зокрема, скинув 82 КАБи), здійснив понад чотири тисячі обстрілів, серед них 120 - із реактивних систем залпового вогню.

4 червня Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 15 районів зосередження особового складу, пункт управління, район зосередження ОВТ, артилерійський засіб, базу пально-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію, станцію РЕБ, наземну станцію управління БПЛА, три засоби ППО та два інших важливих об’єкти російського окупаційного війська.

“У підсумку минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1280 осіб. Також ворог втратив 12 танків, 16 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, одну РСЗВ, три засоби ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 69 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки”, — йдеться у зведенні.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Українські захисники продовжують посилення переднього краю оборони.

За уточненими даними, протягом минулої доби на цьому напрямку військо РФ втратило 127 військовослужбовців, з них 41 – безповоротно. Крім того, Сили оборони знищили танк, чотири артилерійські системи, 15 БпЛА, 15 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Уражено два склади з боєприпасами та 21 укриття особового складу.

На Лиманському напрямку в Серебрянському лісі одна атака окупантів РФ відбита. Водночас тривають бойові дії в районах Невського та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку за сьогодні відбулося три бойових зіткнення: дві атаки відбили в районі Верхньокам’янського, триває бій біля села Виїмка.

На Краматорському напрямку ситуація напружена — від початку доби тривають п’ять бойових зіткнень в районах Андріївки та Кліщіївки. Росіяни успіху не мають.

На Торецькому напрямку окупанти РФ безуспішно намагаються наблизитися до наших позицій у районі Білої Гори. Триває бій.

На Покровському напрямку військо РФ намагається просунутись в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Сокола. Одну атаку відбито, іще п’ять - тривають. Ситуація контрольована.

“Сили оборони завдають окупантам системного вогневого ураження. Так, зокрема, вчорашня активність противника призвела до значних його втрат, а саме: понад 450 загарбників вбитими та пораненими, знищено чотири танки, сім бойових броньованих машин, три гармати, 16 автомобілів, п’ять БпЛА та три засоби РЕБ. Крім того, злетіли у повітря два склади з боєприпасами та один – з пальним”, — повідомили у Генштабі.

На Курахівському напрямку українські воїни відбивають штурм росіян у районі Георгіївки.

Від початку доби на Времівському напрямку тривають два боєзіткнення біля Урожайного. Окупанти РФ за підтримки танка та двох БМП намагалися прорвати українську оборону. Танк і одна бойова машина піхоти знищені. Інша БМП відійшла. Бій продовжується – українські воїни знищують російських штурмовиків.

Також невдалою була спроба війська РФ просунутись на Оріхівському напрямку в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку військо РФ не полишає спроб витіснити українські підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Атака російських військових зазнала невдачі. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків активних дій окупанти РФ не проводили.