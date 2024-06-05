На фронті відбулося 99 бойових зіткнень — Генштаб

На передовій відбулося 99 бойових зіткнень. Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря.

Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні.

Протягом доби армія Росії завдала по території України три ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет та 45 ударів авіацією із використанням 52 КАБів, заділа 479 дронів-камікадзе. Російські агресори здійснили 2862 обстріли по позиціях українських військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.

На Харківському напрямку російські окупанти чотири рази, за підтримки авіації з напрямку Шебекіно з території Російської Федерації, намагалися штурмувати позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Усі російські атаки були безуспішними.

За наявною інформацією, втрати армії РФ на цьому напрямку становлять 96 солдатів загиблими та пораненими. Знищено один танк, чотири артилерійські системи, сім БпЛА, дев’ять автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Також п’ять автомобілів і одну артсистему було пошкоджено. Уражено 14 бліндажів і склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку армія Росії атакувала 14 разів українські позиції поблизу населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Стельмахівка та Новоєгорівка. Підрозділи Сил оборони відбили 11 наступальних дій росіян. Ситуація напружена. Неподалік Степової Новоселівки, Берестового та Невського ще тривають три боєзіткнення.

На цьому напрямку російські загарбники втратили 92 своїх солдатів вбитими та пораненими. Знищено дві бойові броньовані машини, автомобіль та БпЛА.

На Лиманському напрямку за день російські війська двічі безуспішно атакували українських захисників з районів Житлівки та Кремінної.

Також безуспішною виявилась спроба російських окупантів наблизитися до Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку ситуація дещо напружена. Від початку доби армія РФ сім разів намагалася атакувати підрозділи Сил оборони в районах Калинівки, Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру. Чотири атаки відбито без успіху для росіян. Ще три боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

Інтенсивно атакували російські окупанти українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня армія РФ здійснила 37 штурмових дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається у районі Очеретиного звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в українські бойові порядки. 27 атак українські захисники вже відбили, ще 10 боєзіткнень – тривають. Ситуація складна. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування росіян в глибину української території.

На Курахівському напрямку на цей час доби відбулося сім бойових зіткнень. Російські загарбники намагаються просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Водяне. Підрозділи Сил оборони відбили п’ять атак армії РФ. Поблизу Красногорівки ще тривають два бойові зіткнення.

На Времівському напрямку відбулося шість ворожих атак в районі Костянтинівки, Золотої Ниви, Урожайного та Старомайоського. Сили оборони відбили всі штурмові дії та контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку п’ять спроб армії РФ наблизитися до українських позицій поблизу Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки та Малих Щербаків зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку російські окупанти не полишають намірів вибити Сили оборони з позицій на лівобережній частині Дніпра. Дві спроби армії РФ відтіснити українських захисників від Кринок зазнали невдачі.