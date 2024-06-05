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Покровський напрямок залишається найгарячішим — Генштаб
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Покровський напрямок залишається найгарячішим — Генштаб

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Війна, Генштаб
Український військовий на позиціях на Донеччині, 4 липня 2024 року. Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24 Mechanised brigade via AP

Станом на 19:30 5 червня російська армія не припиняє атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на Куп’янському і Покровському напрямках. Загальна кількість російських наступів та штурмів зросла до 81.

Про це повідомляється у вечірньому зверненні Генерального штабу Збройних сил України.

"Підрозділи Сил оборони мужньо стримують спроби окупантів просуватися у глибину території України, завдають ворогу вогневого ураження", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Харківському напрямку російські військові сьогодні п’ять разів намагалися вибити українських воїнів з позицій. Чотири російські атаки українські захисники успішно відбили, одна, у районі Вовчанська, — триває. Армія РФ за сьогодні втратила на напрямку 114 військових. Українські захисники знищили броньовану машину, гармату, сім БпЛА, шість одиниць спецтехніки та чотири російських склади з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку росіяни не полишають спроб тиснути на оборону українських захисників . Намагаються покращити свої позиції в районах Дружелюбівки і Чернещини – тривають бойові дії. Загалом, російське військо наростило кількість штурмових дій на Куп’янському напрямку. Станом на зараз росіяни втратили 86 осіб вбитими та пораненими, знищено три російських бойових броньованих машини та автомобіль.

На Лиманському напрямку російська армія сьогодні провела сім атак. Зараз продовжує тиснути у Серебрянському лісі – там тривають бойові дії у чотирьох локаціях. Ще один бій точиться біля Невського.

Покровський напрямок залишається найгарячішим. На цей час кількість російських атак тут зросла до 19. Найактивніше російські терористи продовжують тиснути у районі Сокола. Відповідно зазнають втрат у живій силі – за сьогодні це вже 354 особи. Окрім того, українські воїни знищили танк, три ББМ, сім гармат, наземний дрон та автомобіль. Пошкоджено ще 13 одиниць різної військової техніки загарбників.

На Оріхівському напрямку росіяни тиснуть у районах Малої Токмачки і Щербаків – за сьогодні відбито вже п’ять атак РФ.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

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