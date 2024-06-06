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Генштаб: на фронті вже відбулося близько 30 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ситуація напружена
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Генштаб: на фронті вже відбулося близько 30 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ситуація напружена

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Зведення Генштабу ЗСУ, війна в Україні, ситуація на фронті
Війна в Україні. 108 окрема бригада Сил ТРО/Анатолій Шкіньов

На фронті від початку поточної доби станом на 10:30 ранку вже відбулося 29 бойових зіткнень. Військо РФ здійснило 570 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, з них – 18 із застосуванням РСЗВ. Також росіяни завдали удару двома ракетами та 32 удари дронами-камікадзе.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні 6 червня.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 111 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за минулу добу загалом військо РФ завдало по позиціях українських військ та населених пунктах один ракетний та 44 авіаційних удари (зокрема, із застосуванням 47 КАБів), здійснило понад три тисячі обстрілів із різних типів озброєння, в тому числі 131 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Російські військові завдавали авіаційних ударів у районах населених пунктів Харківської області: Бугаївка, Вовчанськ з напрямку Шебекіно (РФ), Охримівка з напрямку Корочі (РФ), Ветеринарне з напрямку Бєлгородa (РФ). Також російських авіаударів зазнали Новолюбівка, Серебрянський ліс Луганської області; Нове, Колодязі, Верхньокам’янське, Андріївка, Дружба, Північне, Желанне, Сокіл, Новоселівка Перша, Карлівка, Водяне, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Токарівка, Дніпровське, Кринки Херсонської області.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу окупантів РФ та кілька інших важливих об’єктів, зокрема дві наземні станції управління БПЛА та один російський засіб ППО.

“Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали понад 1300 осіб вбитими та пораненими. Також ворог втратив 22 танки, 40 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, 41 БпЛА ОТР, 63 автомобіля та 7 одиниць спеціальної техніки”, — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку сьогодні активних штурмових дій війська РФ не відбувалось. Разом з тим, за минулу добу загальні втрати росіян на цьому напрямку склали 179 військовослужбовців, із них 42 – безповоротні, та 31 одиницю озброєння і військової техніки. Знищено бойову броньовану машину, одну артилерійську систему, дев’ять БпЛА, чотири автомобілі та сім одиниць спецтехніки. Пошкоджено – один танк, дві артсистеми та п’ять автомобілів.

На Куп’янському напрямку триває атака росіян в районі Дружелюбівки. Ситуація контрольована.

За уточненою інформацією, минулої доби на цьому напрямку військо РФ втратило 126 військових вбитими та пораненими. Знищено три ББМ та автомобіль.

Від початку доби на Сіверському напрямку військо РФ атакувало один раз — в районі Білогорівки.

В районі Кліщіївки на Краматорському напрямку штурмові дії війська РФ успіху не мали, в районі Іванівського бій триває.

На Покровському напрямку від початку доби ситуація напружена. Військо РФ намагається просунутися в районах Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

“Чотири атаки відбито без успіху для противника, шість боєзіткнень іще тривають. Сили оборони вживають заходи щодо стабілізації обстановки”, — йдеться у зведенні.

Також, за минулу добу загальні втрати росіян на цьому напрямку склали понад 440 військовослужбовців. Знищено один танк, три ББМ, сім гармат і мінометів, та один наземний дрон.

Напружена ситуація на Курахівському напрямку, в районах Парасковіївки та Красногорівки, де на даний час тривають по два боєзіткнення. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку від початку доби відбулось уже пʼять боєзіткнень в районах Урожайного та Новодар’ївки. Три атаки відбили, тривають бойові дії в районі Урожайного.

В районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку дії війська РФ успіху не мали.

На Придніпровському напрямку окупанти РФ двічі невдало намагалися атакувати в районі Кринок.

На решті напрямків військо РФ активних наступальних дій не проводило.

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