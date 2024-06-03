Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сили оборони вразили чотири засоби ППО та артсистему армії РФ — Генштаб
ГенштабЗСУВторгнення Росії в УкраїнуАРМІЯПодіїВійна

Сили оборони вразили чотири засоби ППО та артсистему армії РФ — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Українські оборонці
Українські військовослужбовці обстежують ціль за допомогою американської зенітно-ракетної установки Stinger на лінії фронту в Запорізькій області, Україна, у вівторок, 28 травня 2024 року. AP/Andriy Andriyenko

На фронті станом на 23.00 годину відбулося 124 бойові зіткнення. Українські оборонці протидіють спробам російських загарбників атакувати та виснажують по всій лінії бойового зіткнення.

Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні.

Зазначається, що ракетні війська та артилерія Сил оборони України протягом доби уразили п’ять районів зосередження особового складу російської армії, чотири засоби ППО та одну артилерійську систему.

Упродовж доби російські окупанти завдали по території України два ракетні удари із застосуванням шести ракет та 37 авіаційних ударів із застосуванням 51 КАБу, залучили 359 дронів-камікадзе. Крім того, армія РФ здійснила понад 2100 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів із застосуванням різних типів зброї.

На Харківському напрямку російські окупанти шість разів атакував позиції українських оборонців в районах Липців та Вовчанську. П’ять атак відбито, один бій триває в районі Вовчанська. Російські загарбники успіху не мають, ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районах Берестового та Стельмахівки, де на цей час триває два боєзіткнення. Наміри російських окупантів просунутися в бік Синьківки, Невського та Тернів зазнали невдачі. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони України.

За попередньою інформацією за поточну добу армія Росії втратила на цьому напрямку 61 солдата. Знищено два російські автомобілі, пошкоджено танк, дві артсистеми та один ЗРК.

Сіверський напрямок залишається одним з найнапруженіших. Від початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби вклинитися в бойові порядки українських підрозділів у районах Білогорівки, Роздолівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки. 15 атак вже відбито українськими захисниками, дев’ять боєзіткнень ще тривають. Сили оборони України вживають заходів щодо стабілізації ситуації.

Протягом доби, попередньо, російські окупанти втратили 91 окупанта загиблими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, бойову броньовану машину, артилерійську систему та два засоби РЕБ.

Від початку доби на Краматорському напрямку російські загарбники п’ять разів атакували українські позиції в районах Калинівки, Іванівського та Кліщіївки. Ситуація напружена. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації ситуації на цьому напрямку.

На Покровському напрямку російські загарбники 35 разів атакували українські позиції в районах Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новопокровська, Новоселівки Першої, Калинового, Нетайлового та Невельського. 26 атак відбито українськими захисниками. Напруженою залишається ситуація поблизу Новоолександрівки та Новоселівки Першої, де іще триває дев’ять боєзіткнень. Українські захисники стримують армію РФ.

На Курахівському напрямку 10 спроб російських окупантів наблизитися до українських позицій в районах Красногорівки, Парасковіївки та Водяного були безрезультатними.

На Оріхівському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, триває бій в районі Малої Токмачки. Втрат позицій не допущено, ситуація контролюється українськими оборонцями.

На Придніпровському напрямку російські окупанти продовжують спроби відтіснити українських захисників від Кринок. Три штурмові дії армії РФ зазнали невдачі.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Уряд продовжив дію відстрочок від мобілізації, наданих рішеннями Мінекономіки
Уряд продовжив дію відстрочок від мобілізації, наданих рішеннями Мінекономіки
Рада ухвалила закон про статус англійської мови — нардеп
Рада ухвалила закон про статус англійської мови — нардеп
&quot;Коли ти вижив, то на повні груди дихаєш&quot;. Репортаж з відбору до Ігор нескорених-2025
"Коли ти вижив, то на повні груди дихаєш". Репортаж з відбору до Ігор нескорених-2025
Польські протестувальники блокують рух вантажівок у ПП &quot;Рава-Руська – Гребенне&quot;
Польські протестувальники блокують рух вантажівок у ПП "Рава-Руська – Гребенне"

Вибір редакції
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Дізнайтесь більше
Російські військові
На війні в Україні РФ за добу втратила 65 артсистем та 1290 військових — Генштаб
війна, ЗСУ
Війська РФ здійснили 102 атаки, бої тривають на чотирьох напрямках — Генштаб
Генштаб ЗСУ зведення, війна в Україні
Генштаб: на фронті цієї доби вже відбулося близько 30 бойових зіткнень
Самохідна гаубиця, зСУ
На фронті відбулося 55 бойових зіткнень. Найгарячіше — на Покровському напрямку — Генштаб
На початок