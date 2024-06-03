Сили оборони вразили чотири засоби ППО та артсистему армії РФ — Генштаб

На фронті станом на 23.00 годину відбулося 124 бойові зіткнення. Українські оборонці протидіють спробам російських загарбників атакувати та виснажують по всій лінії бойового зіткнення.

Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні.

Зазначається, що ракетні війська та артилерія Сил оборони України протягом доби уразили п’ять районів зосередження особового складу російської армії, чотири засоби ППО та одну артилерійську систему.

Упродовж доби російські окупанти завдали по території України два ракетні удари із застосуванням шести ракет та 37 авіаційних ударів із застосуванням 51 КАБу, залучили 359 дронів-камікадзе. Крім того, армія РФ здійснила понад 2100 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів із застосуванням різних типів зброї.

На Харківському напрямку російські окупанти шість разів атакував позиції українських оборонців в районах Липців та Вовчанську. П’ять атак відбито, один бій триває в районі Вовчанська. Російські загарбники успіху не мають, ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районах Берестового та Стельмахівки, де на цей час триває два боєзіткнення. Наміри російських окупантів просунутися в бік Синьківки, Невського та Тернів зазнали невдачі. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони України.

За попередньою інформацією за поточну добу армія Росії втратила на цьому напрямку 61 солдата. Знищено два російські автомобілі, пошкоджено танк, дві артсистеми та один ЗРК.

Сіверський напрямок залишається одним з найнапруженіших. Від початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби вклинитися в бойові порядки українських підрозділів у районах Білогорівки, Роздолівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки. 15 атак вже відбито українськими захисниками, дев’ять боєзіткнень ще тривають. Сили оборони України вживають заходів щодо стабілізації ситуації.

Протягом доби, попередньо, російські окупанти втратили 91 окупанта загиблими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, бойову броньовану машину, артилерійську систему та два засоби РЕБ.

Від початку доби на Краматорському напрямку російські загарбники п’ять разів атакували українські позиції в районах Калинівки, Іванівського та Кліщіївки. Ситуація напружена. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації ситуації на цьому напрямку.

На Покровському напрямку російські загарбники 35 разів атакували українські позиції в районах Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новопокровська, Новоселівки Першої, Калинового, Нетайлового та Невельського. 26 атак відбито українськими захисниками. Напруженою залишається ситуація поблизу Новоолександрівки та Новоселівки Першої, де іще триває дев’ять боєзіткнень. Українські захисники стримують армію РФ.

На Курахівському напрямку 10 спроб російських окупантів наблизитися до українських позицій в районах Красногорівки, Парасковіївки та Водяного були безрезультатними.

На Оріхівському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, триває бій в районі Малої Токмачки. Втрат позицій не допущено, ситуація контролюється українськими оборонцями.

На Придніпровському напрямку російські окупанти продовжують спроби відтіснити українських захисників від Кринок. Три штурмові дії армії РФ зазнали невдачі.