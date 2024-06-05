Макрон візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії

Президент Франції Емманюель Макрон візьме участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Про це повідомляє Le Monde із посиланням на повідомлення Єлисейського палацу.

В адміністрації французького президента зазначили, що Франція має намір надати Україні "політичну і дипломатичну підтримку", а також підтвердити довгострокову військову підтримку.

"Україна сподівається заручитися широкою міжнародною підтримкою на саміті, висунувши умови, які вона вважає необхідними для припинення війни з Росією", — додали у виданні.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: