Зеленський прибув у Нормандію на відзначення 80-річчя висадки союзників

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

"Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя", — написав президент.

За словами Зеленського, відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії — це особлива подія, узяти участь у якій для України дуже почесно.

Він додав, що цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії.

“Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз”, — наголосив президент.

6 червня відзначають 80-річчя операції союзних військ проти Гітлера у Нормандії, яка стала початком звільнення Європи. Тоді, у 1944 році, Німеччина так і не вгадала, де Британія, США, Канада та решта союзників відкриють другий фронт й переломлять хід Другої світової війни. Історики називають цю подію по-різному: висадка в Нормандії, операція "Оверлорд", "День Д", Нормандська десантна операція, відкриття Другого фронту в Європі.